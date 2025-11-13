British American Tobacco: Top-Kaufchance mit 32% Abschlag!

Berenberg hebt hervor, dass BAT auf Kurs ist, die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen. Ein Zahlen-Update ist für den 9. Dezember geplant, während die endgültigen Jahreszahlen am 12. Februar 2026 veröffentlicht werden. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent sowie ein operatives Gewinnwachstum (EBIT) zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Diese positive Entwicklung wird durch eine verbesserte Marge im klassischen Tabakgeschäft und eine Normalisierung der Kosten unterstützt. Trotz hoher Investitionen in die neue US-Marke Velo+ bleibt der Ausblick stabil.

Die Analysten der Privatbank Berenberg zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Aktie von British American Tobacco (BAT), dem größten Tabakkonzern Europas. In einer aktuellen Studie wird die Aktie als klarer Kauf empfohlen, da sie mit einem Abschlag von etwa 32 Prozent im Vergleich zu anderen europäischen Konsumwerten notiert. Das Kursziel wurde von 4.300 auf 4.600 Pence angehoben, was auf attraktive Einstiegsmöglichkeiten hinweist.

Besonders im US-Markt, der für über die Hälfte des Konzerngewinns verantwortlich ist, wird ein Umsatzwachstum von 4 Prozent prognostiziert. Dies ist auf die starke Nachfrage nach modernen Nikotinprodukten und die Rückkehr des Vapour-Geschäfts auf Wachstumskurs zurückzuführen. In Europa hingegen gibt es Herausforderungen durch stärkere Konkurrenz im Bereich Kautabak.

Die Bilanz von BAT überzeugt ebenfalls: Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen sein Verschuldungsziel von 2,0 bis 2,5x EBITDA bereits Ende 2025 erreichen wird, ein Jahr früher als geplant. Für 2025 wird zudem eine Dividendenanhebung auf 245 Pence und ein Aktienrückkauf von 1,5 Milliarden Pfund im Jahr 2026 prognostiziert.

Langfristig sieht Berenberg BAT gut positioniert, da die neuen profitablen Geschäftsfelder wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel die Abhängigkeit von klassischen Zigaretten verringern und das Gewinnwachstum nachhaltiger gestalten sollen. Die Aktie von BAT, die eine Dividendenrendite von über 5,5 Prozent bietet, erfreut sich bei Anlegern großer Beliebtheit und hat seit Jahresbeginn etwa ein Drittel an Wert gewonnen.

Insgesamt zeigt sich, dass BAT trotz der Herausforderungen in der Branche gut aufgestellt ist und attraktive Renditen für Investoren bieten kann.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 48,18EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.