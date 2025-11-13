Hamburger Hafen: HHLA glänzt mit starkem Umsatz trotz Herausforderungen
HHLA hebt ab: Mit beeindruckenden Zuwächsen in Umsatz und EBIT zeigt der Hafenlogistikriese, dass er auch in unsicheren Zeiten Kurs auf Erfolg hält.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- HHLA verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzanstieg von 12,5 % auf 1.331,4 Mio. Euro und eine EBIT-Steigerung von 25,7 % auf 117,1 Mio. Euro.
- Der Containerumschlag stieg um 6,7 % auf 4.798 Tsd. TEU, während der Containertransport um 13,6 % auf 1.501 Tsd. TEU zunahm.
- Der Teilkonzern Hafenlogistik erzielte einen Umsatzanstieg von 12,8 % auf 1.303,5 Mio. Euro und eine EBIT-Steigerung von 31,7 % auf 107,4 Mio. Euro.
- Die internationalen Containerterminals verzeichneten einen Umschlaganstieg von 23,1 % auf 250 Tsd. TEU, bedingt durch die Wiederaufnahme des Umschlags am Container Terminal Odessa.
- Im Segment Intermodal stieg der Containertransport um 13,6 %, wobei Bahntransporte um 13,7 % und Straßentransporte um 13,2 % zunahmen.
- Die Jahresprognose für 2025 wurde aufgrund weltwirtschaftlicher Unsicherheiten angepasst, mit einem erwarteten EBIT von 160 bis 175 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
-0,94 %
+1,44 %
+1,44 %
+2,42 %
+28,33 %
+66,93 %
+19,65 %
+70,51 %
-61,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte