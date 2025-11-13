Infineon: Umsatzwachstum trotz Gewinnrückgang – KI als Hoffnungsträger!

Infineon Technologies AG hat das Geschäftsjahr 2024/2025 mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen. Der Umsatz stieg leicht auf 3,94 Milliarden Euro, während der operative Gewinn um 14 Prozent auf 717 Millionen Euro zurückging. Diese Entwicklung wurde durch negative Wechselkurseffekte und eine schwache Nachfrage in wichtigen Märkten, insbesondere im Automobil- und Industriesegment, belastet. CEO Jochen Hanebeck äußerte, dass viele Kunden derzeit vorsichtig agieren und vorwiegend kurzfristige Bestellungen aufgeben. Dennoch gibt es einen Lichtblick: Die Investitionen in KI-Infrastrukturen nehmen weltweit zu, was die Nachfrage nach Infineons leistungsstarken Stromversorgungslösungen für Rechenzentren ankurbeln könnte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Gesamtumsatz um 2 Prozent auf 14,66 Milliarden Euro, und die Segmentergebnismarge fiel auf 17,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,39 Euro. Aufgrund der Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell verzeichnete Infineon einen negativen Free Cash Flow von 1,05 Milliarden Euro, bereinigt jedoch ein positives Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro. Für das neue Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet das Unternehmen trotz ungünstiger Währungsentwicklungen ein moderates Umsatzwachstum. Die bereinigte Bruttomarge soll im niedrigen 40-Prozent-Bereich liegen, während die Segmentergebnismarge im hohen Zehnprozentbereich angestrebt wird. Geplant sind Investitionen von rund 2,2 Milliarden Euro, insbesondere in den Ausbau der Fertigungskapazitäten.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Infineon ist die steigende Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren. Hanebeck prognostiziert, dass der Umsatz in diesem Bereich im kommenden Geschäftsjahr auf etwa 1,5 Milliarden Euro steigen wird, was eine signifikante Anhebung der ursprünglichen Zielmarke darstellt. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte der adressierbare Markt für KI-bezogene Stromversorgungslösungen auf 8 bis 12 Milliarden Euro anwachsen. Hanebeck betont, dass Innovationskraft, Entwicklungsgeschwindigkeit und Fertigungsqualität entscheidend für den Erfolg des Unternehmens sein werden.

Insgesamt bleibt der Ausblick für Infineon verhalten, da das Marktumfeld weiterhin uneinheitlich ist. Dennoch zeigt die positive Entwicklung im Bereich der KI-Rechenzentren Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 36,49EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.