893 0 Kommentare Sixt: Rekordumsatz & Gewinnplus von 23 % - Prognose bestätigt!

Sixt SE trotzt den globalen Herausforderungen und glänzt mit beeindruckenden Zahlen: Mit einem Rekordumsatz und einem Gewinnplus von über 23 % in den ersten neun Monaten 2025. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal das zweitstärkste Ergebnis seiner Geschichte. In der J.D. Power Studie 2025 sicherte sich Sixt SE den dritten Platz. Mit einer optimierten Flotte und einer Auslastung auf Höchstniveau. Die Jahresprognose bleibt stabil mit einem erwarteten Umsatz von 4,25 Mrd. Euro.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

