Sixt: Rekordumsatz & Gewinnplus von 23 % - Prognose bestätigt!
Sixt SE trotzt den globalen Herausforderungen und glänzt mit beeindruckenden Zahlen: Mit einem Rekordumsatz und einem Gewinnplus von über 23 % in den ersten neun Monaten 2025. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal das zweitstärkste Ergebnis seiner Geschichte. In der J.D. Power Studie 2025 sicherte sich Sixt SE den dritten Platz. Mit einer optimierten Flotte und einer Auslastung auf Höchstniveau. Die Jahresprognose bleibt stabil mit einem erwarteten Umsatz von 4,25 Mrd. Euro.
- Sixt SE verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Rekordumsatz und ein Gewinnplus von mehr als 23 %, trotz makroökonomischer Herausforderungen in Europa und den USA.
- Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2025 das zweitstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte mit einer EBT-Rendite von mehr als 19 %.
- Der Umsatz stieg um rund 8 % (bereinigt um USD-Wechselkurseffekte um 9 %), und das Ergebnis vor Steuern stieg um mehr als 23 %.
- Sixt SE belegte den dritten Platz in der J.D. Power 2025 North America Rental Car Satisfaction Study, vor wesentlichen Wettbewerbern.
- Die Flotte wurde effizient gesteigert, mit einem hohen Premiumanteil von 55 %, und die Auslastung weiter optimiert.
- Die Jahresprognose für 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz von rund 4,25 Mrd. Euro und einer EBT-Rendite von etwa 10 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Sixt ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Sixt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 77,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,78EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.