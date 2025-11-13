E.ON steigert Gewinn und Investitionen: Börse bleibt skeptisch!

Der Konzern erzielte in diesem Zeitraum einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4 Prozent entspricht. E.ON investierte 5,1 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung seiner Energieinfrastruktur, was einem Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Finanzvorständin Nadia Jakobi äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen und betonte, dass die Strategie, stark in die Digitalisierung und Modernisierung der Energieinfrastruktur zu investieren, Früchte trage. E.ON sieht sich als zentralen Akteur in der Energiewende und bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr, mit einem bereinigten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro.

E.ON, der führende Energiekonzern, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 sowohl seinen Gewinn als auch seine Investitionen signifikant gesteigert. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erreichte 7,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierte die Börse zunächst zurückhaltend, und die E.ON-Aktie verzeichnete einen leichten Rückgang. Dennoch liegt der Kurs im Jahresvergleich immer noch bei einem Plus von 35,5 Prozent.

Das Netzgeschäft bleibt der Haupttreiber des Wachstums, mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 18 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Dies ist auf höhere Investitionen in den Netzausbau und die Digitalisierung sowie wetterbedingte Mehrmengen in verschiedenen europäischen Regionen zurückzuführen. Im Gegensatz dazu sank das Ergebnis im Segment Energy Retail um 18 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, was auf Veränderungen im Kundenportfolio in Großbritannien und temporäre Effekte in Deutschland zurückzuführen ist.

E.ON investierte auch in die Digitalisierung seiner Infrastruktur, mit 4,1 Milliarden Euro, die in das Netzgeschäft flossen. Im Bereich Energy Retail wurden rund 320 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge investiert. Jakobi forderte stabile regulatorische Rahmenbedingungen, um die notwendigen Kapitalrenditen zu sichern und den Netzausbau voranzutreiben.

Trotz der positiven Fundamentaldaten bleibt die Stimmung an der Börse verhalten, da einige Anleger Gewinne mitnehmen. Analysten äußerten Enttäuschung über die politische Situation in Deutschland bezüglich des Energienetzausbaus, was zu einer abwartenden Haltung der Investoren führt.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.