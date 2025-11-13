Energiekontor: Dynamik & Projekte treiben Wachstum 2025 voran!
Energiekontor AG trotzt Herausforderungen mit beeindruckender Dynamik und setzt auf nachhaltiges Wachstum.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor AG zeigt in den ersten neun Monaten 2025 eine hohe operative Dynamik und setzt den Wachstumskurs fort, trotz einer im Oktober 2025 angepassten Ergebnisprognose.
- Fünf Windprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 115 Megawatt wurden veräußert, darunter das britische Projekt Hare Craig und der repowerte Windpark Würselen.
- Zum 30. September 2025 befanden sich 17 Projekte mit rund 552 Megawatt im Bau oder in Bauvorbereitung, wobei die Anzahl nach dem Berichtsstichtag auf 19 Projekte mit 611 Megawatt stieg.
- Zwei Solarparks und ein Windpark mit insgesamt 83 Megawatt wurden in Betrieb genommen, was den konzerneigenen Bestand auf 40 Wind- und Solarparks mit 448 Megawatt erhöht.
- Energiekontor erhielt in den ersten neun Monaten 2025 Baugenehmigungen und EEG-Zuschläge für Projekte mit über 1,1 Gigawatt, was nach dem Berichtsstichtag auf 1,2 Gigawatt gesteigert wurde.
- Die Prognose für das Konzernergebnis 2025 wurde aufgrund externer Projektverzögerungen von 70-90 Mio. Euro auf 30-40 Mio. Euro angepasst, ohne die Substanz der Projekte zu beeinträchtigen.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,45 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,35EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
-1,02 %
+4,99 %
-12,71 %
-28,40 %
-22,02 %
-61,85 %
-7,55 %
+200,42 %
+246,94 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
