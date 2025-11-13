RWE übertrifft Erwartungen: Starkes EBITDA und positive Aktienreaktion!

RWE bleibt auf Expansionskurs und investiert weiterhin stark in erneuerbare Energien, insbesondere in Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Der Konzern hat seit Herbst 2024 zusätzliche 2,5 Gigawatt an Kapazität ans Netz gebracht, was die installierte Leistung auf 38,7 Gigawatt erhöht. Weitere 11,4 Gigawatt befinden sich im Bau, mit dem Ziel, bis Ende 2025 über 40 Gigawatt zu erreichen. Trotz der hohen Investitionen von netto 4,6 Milliarden Euro bleibt die Verschuldung mit 15,7 Milliarden Euro im Rahmen.

RWE hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 die Erwartungen der Analysten mit soliden Quartalszahlen übertroffen, trotz eines herausfordernden Marktes, der von schwachem Wind und sinkenden Handelsmargen geprägt ist. Der Essener Energiekonzern erzielte ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,3 Milliarden Euro, was über den Prognosen von 3,14 Milliarden Euro liegt, jedoch unter dem starken Vorjahreswert von 4 Milliarden Euro bleibt. Die RWE-Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und stieg um 1,73 Prozent auf 43,61 Euro.

Ein positiver Aspekt in der Bilanz ist der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts in Großbritannien, das RWE einen Buchgewinn von etwa 225 Millionen Euro einbrachte. Der Käufer ist ein internationaler Hyperscaler, der Cloud-Dienste für den wachsenden Markt der Künstlichen Intelligenz anbietet. Finanzvorstand Michael Müller betont, dass der KI-Trend die Stromnachfrage erheblich ankurble und RWE gut positioniert sei, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

RWE bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025, mit einem bereinigten EBITDA zwischen 4,55 und 5,15 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 1,20 Euro je Aktie steigen, und bis 2027 wird ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 3 Euro angestrebt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den Quartalszahlen von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann hebt hervor, dass RWE stark abgeschnitten hat und von den Energieengpässen sowie dem Boom im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren wird.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 46,38EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.