Cyberkriminalität treibt Nachfrage nach Hardware-Wallets in Rekordhöhe!

Die steigende Cyberkriminalität in der Kryptobranche hat zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Hardware-Wallets geführt, insbesondere nach den sogenannten "Cold"-Wallets, die Offline-Speicherlösungen bieten. Der französische Marktführer Ledger profitiert besonders von diesem Trend und erwartet für 2025 ein Rekordjahr. CEO Pascal Gauthier gab bekannt, dass die Umsätze des Unternehmens in "dreistellige Millionenhöhen" gestiegen sind, was einen neuen Höchststand darstellt. Gauthier äußerte sich besorgt über die zunehmenden Hacks, die sowohl Bankkonten als auch Krypto-Accounts betreffen, und prognostizierte, dass sich die Situation in den kommenden Jahren nicht verbessern wird.

Eine aktuelle Analyse von Chainalysis zeigt, dass in den ersten Monaten des Jahres 2025 bereits rund 2,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen wurden, was die Diebstähle des gesamten Jahres 2024 übersteigt. Besonders alarmierend ist, dass etwa ein Viertel dieser Angriffe direkt auf private Wallets von Einzelpersonen abzielte. Ein herausragender Vorfall war der Diebstahl von 1,5 Milliarden US-Dollar bei der Kryptobörse Bybit, der mutmaßlich von nordkoreanischen Hackergruppen durchgeführt wurde und als der größte Krypto-Diebstahl in der Geschichte gilt.