Cyberkriminalität treibt Nachfrage nach Hardware-Wallets in Rekordhöhe!
Die steigende Cyberkriminalität in der Kryptobranche hat zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Hardware-Wallets geführt, insbesondere nach den sogenannten "Cold"-Wallets, die Offline-Speicherlösungen bieten. Der französische Marktführer Ledger profitiert besonders von diesem Trend und erwartet für 2025 ein Rekordjahr. CEO Pascal Gauthier gab bekannt, dass die Umsätze des Unternehmens in "dreistellige Millionenhöhen" gestiegen sind, was einen neuen Höchststand darstellt. Gauthier äußerte sich besorgt über die zunehmenden Hacks, die sowohl Bankkonten als auch Krypto-Accounts betreffen, und prognostizierte, dass sich die Situation in den kommenden Jahren nicht verbessern wird.
Eine aktuelle Analyse von Chainalysis zeigt, dass in den ersten Monaten des Jahres 2025 bereits rund 2,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen wurden, was die Diebstähle des gesamten Jahres 2024 übersteigt. Besonders alarmierend ist, dass etwa ein Viertel dieser Angriffe direkt auf private Wallets von Einzelpersonen abzielte. Ein herausragender Vorfall war der Diebstahl von 1,5 Milliarden US-Dollar bei der Kryptobörse Bybit, der mutmaßlich von nordkoreanischen Hackergruppen durchgeführt wurde und als der größte Krypto-Diebstahl in der Geschichte gilt.
Angesichts dieser Unsicherheiten in den Kryptomärkten ziehen immer mehr Anleger in Betracht, ihre digitalen Vermögenswerte offline zu sichern, fernab von zentralisierten Börsen wie Coinbase oder Binance. Ledger, dessen Geräte an USB-Sticks erinnern, verwaltet nach eigenen Angaben rund 100 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern in Bitcoin und anderen Token. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Anbietern wie Trezor und Tangem, die ähnliche Sicherheitslösungen anbieten. Gauthier sieht in der wachsenden Nachfrage nach Hardware-Wallets einen Paradigmenwechsel, da die Menschen zunehmend erkennen, dass Sicherheit bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Vorrang haben muss.
Zusätzlich plant Ledger, möglicherweise einen Börsengang (IPO) in New York sowie eine private Finanzierungsrunde im kommenden Jahr. Das Unternehmen wurde zuletzt 2023 mit 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet, nachdem namhafte Investoren wie 10T Holdings und True Global Ventures Kapital bereitgestellt hatten. Diese Entwicklungen verdeutlichen die wachsende Bedeutung von Sicherheitslösungen in der Kryptoindustrie und die Notwendigkeit, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 103.388USD auf CryptoCompare Index (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.