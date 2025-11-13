Salzgitter senkt Prognose für 2025: Stahlkonzern kämpft mit Nachfrage

Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Prognose für das Jahr 2025 erneut nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von über neun Milliarden Euro und einem operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 300 und 350 Millionen Euro. Zuvor hatte Salzgitter einen Umsatz von bis zu 9,5 Milliarden Euro und einen Gewinn von bis zu 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die anhaltend schwache Nachfrage nach Stahl führt zu einer gedämpften Marktentwicklung, und obwohl es erste Anzeichen moderater Preissteigerungen gibt, werden diese voraussichtlich erst im kommenden Jahr spürbare Auswirkungen auf die Ergebnisse haben.

Für 2025 erwartet Salzgitter einen Vorsteuerverlust zwischen 50 und 100 Millionen Euro, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Prognose darstellt, die einen Verlust von bis zu 100 Millionen Euro oder bestenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis vorsah. Finanzchefin Birgit Potrafki äußerte sich positiv über die neuen Schutzmaßnahmen der Europäischen Kommission, die darauf abzielen, den europäischen Stahlsektor zu stärken. Diese Maßnahmen beinhalten eine nahezu Halbierung der zollfreien Einfuhrquoten für Stahl und die Einführung einer Importabgabe von 50 Prozent für darüber hinausgehende Lieferungen. Diese Schritte sollen sicherstellen, dass die Stahlproduktion in der EU langfristig profitabel bleibt.