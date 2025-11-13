Ölpreise im Sturzflug: OPEC-Prognosen können Rückgang nicht stoppen!
Am Mittwoch fielen die Ölpreise deutlich, nachdem sie zuvor am Dienstag gestiegen waren. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar sank um 1,49 Dollar auf 63,67 US-Dollar, während ein Barrel der US-Sorte WTI um 1,52 Dollar auf 59,52 Dollar nachgab. Trotz einer optimistischen Prognose der OPEC, die für das kommende Jahr ein Nachfragewachstum von 1,4 Millionen Barrel pro Tag erwartet, konnten die Preise nicht stabilisiert werden. Analysten von Standard Chartered beschreiben die Stimmung am Markt als überwiegend negativ und warnen vor einem möglichen weiteren Preisrückgang, da viele Investoren ein Überangebot am Ölmarkt erwarten.
Die OPEC hatte in ihrem Monatsbericht bestätigt, dass sie für 2023 mit einem Zuwachs der Nachfrage um 1,4 Millionen Barrel pro Tag rechnet, während sie für 2022 nur einen Anstieg von 1,3 Millionen Barrel prognostiziert. Diese Erwartungen wurden jedoch durch die jüngsten Preisverluste überschattet, die die Gewinne vom Vortag zunichte machten. Am Dienstag hatte die Aussicht auf ein Ende der Teilschließung von US-Behörden die Nachfrage am Ölmarkt angekurbelt, was zu einem Anstieg der Preise führte.
Am Montag verzeichneten die Ölpreise einen leichten Anstieg, wobei Brent-Öl um 25 Cent auf 63,88 US-Dollar zulegte. Diese Stabilität wurde durch die Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns in den USA unterstützt, nachdem der US-Senat über einen Übergangshaushalt abgestimmt hatte. Marktbeobachter warteten auf neue Prognosen zur künftigen Nachfrage, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden sollten, einschließlich Berichten der Internationalen Energieagentur (IEA) und der OPEC.
Die OPEC+ hat in den letzten Monaten die Fördermengen erhöht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Zuletzt wurde beschlossen, die Produktion ab Dezember um 137.000 Barrel pro Tag zu steigern, jedoch soll in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres eine Pause bei den Erhöhungen eingelegt werden. Experten warnen jedoch vor einem drohenden Überangebot auf dem Markt, was die Ölpreise unter Druck setzen könnte. Insgesamt bewegen sich die Ölpreise seit Ende Oktober in einer engen Handelsspanne zwischen 63 und 65 US-Dollar pro Barrel.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 62,71USD auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
