Energiekontor AG: Stimmrechtsanteile sinken – Rückkauf und Wachstum im Fokus!

Laut der Mitteilung hält Union Investment nun 2,9967% der Stimmrechte direkt und 0,27% über Instrumente, was insgesamt 3,26% ergibt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der die Gesamtstimmrechtsanteile bei 4,11% lagen, zeigt sich ein Rückgang. Dies könnte auf eine Veräußerung von Aktien oder eine Änderung in der Struktur der gehaltenen Instrumente hindeuten.

Am 11. November 2025 veröffentlichte die Energiekontor AG eine Stimmrechtsmitteilung, die eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung darstellt. Diese Mitteilung, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung bestimmt ist, bezieht sich auf Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Mitteilungspflichtige, die Union Investment Privatfonds GmbH, hat am 7. November 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten.

Zusätzlich wurde im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das am 3. Juli 2025 gestartet wurde, bekannt gegeben, dass zwischen dem 3. und 7. November 2025 insgesamt 1.560 Aktien zurückgekauft wurden. Die Rückkäufe erfolgten über die Frankfurter Wertpapierbörse, wobei der gewichtete Durchschnittskurs für die zurückgekauften Aktien zwischen 31,56 und 33,96 Euro lag. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms 20.870 Aktien zurückgekauft.

In einer weiteren Mitteilung vom 13. November 2025 berichtete die Energiekontor AG über ihre operativen Fortschritte im Jahr 2025. Trotz einer Anpassung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr von 70-90 Millionen Euro auf 30-40 Millionen Euro aufgrund externer Faktoren, zeigt das Unternehmen eine hohe operative Dynamik. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden fünf Windprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von etwa 115 Megawatt verkauft, und es befinden sich 19 Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 611 Megawatt im Bau.

Energiekontor hebt hervor, dass die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit und die solide Projektbasis die Grundlage für zukünftiges Wachstum bilden. Das Unternehmen bleibt optimistisch hinsichtlich seiner Wachstumsstrategie und plant, weiterhin Wind- und Solarparks zu entwickeln und zu betreiben. Trotz der Herausforderungen im Marktumfeld bleibt Energiekontor finanziell stabil und sieht sich gut aufgestellt, um die Energiewende voranzutreiben.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 35,13EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.