Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und Kurssteigerung – So profitieren Anleger!

Das Rückkaufprogramm wurde ursprünglich am 1. Oktober 2025 angekündigt und ist Teil einer Strategie, die darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Seit Beginn des Programms wurden insgesamt 9.321.794 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Telekom hat auf ihrer Unternehmenswebsite eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Käufe veröffentlicht.

Die Deutsche Telekom AG hat am 10. November 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 wurden insgesamt 1.935.342 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 26,6075 Euro pro Aktie erworben. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf etwa 51,49 Millionen Euro. Diese Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, und die Deutsche Telekom hat eine beauftragte Bank für den Kauf eingesetzt.

Parallel zu diesen Entwicklungen zeigt die Aktienperformance der Deutschen Telekom über die letzten zehn Jahre eine positive Entwicklung. Der Kurs der Aktie ist von 16,37 Euro im Jahr 2014 auf aktuell 26,66 Euro gestiegen, was einer Wertsteigerung von rund 63 % entspricht. Für langfristige Anleger, die 100 Aktien für 1.637 Euro erworben haben, bedeutet dies einen aktuellen Kurswert von 2.666 Euro. Diese Entwicklung ist besonders attraktiv in einem Umfeld niedriger Zinsen.

Zusätzlich zur Kurssteigerung hat die Deutsche Telekom in den letzten zehn Jahren eine kontinuierliche Dividende gezahlt, die von 0,50 Euro auf 0,90 Euro pro Aktie erhöht wurde. Ein Investor, der 2014 100 Aktien kaufte, konnte kumulativ 721 Euro an Dividenden erhalten, was einen zusätzlichen Cashflow darstellt, ohne die Aktien verkaufen zu müssen. Insgesamt ergibt sich für einen langfristigen Anleger eine Gesamtrendite von 3.387 Euro, was mehr als einer Verdopplung des ursprünglichen Investments entspricht.

Diese Kombination aus stabilen Dividenden und moderatem Kurswachstum zeigt, dass die Deutsche Telekom eine attraktive Anlagemöglichkeit für risikoaverse Investoren darstellt. Die aktuelle Strategie des Aktienrückkaufs und die positive Kursentwicklung untermauern die Position der Deutschen Telekom als soliden Wert im Portfolio von Anlegern.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.