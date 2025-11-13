Hapag-Lloyd: Beeindruckendes Wachstum und starke Ergebnisse in 9 Monaten
Hapag-Lloyd beeindruckt mit starkem Wachstum und zukunftsweisenden Investitionen, trotz globaler Herausforderungen.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Hapag-Lloyd verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein Konzern-EBITDA von 2,8 Milliarden US-Dollar und ein Konzern-EBIT von 0,9 Milliarden US-Dollar.
- Die Transportmenge stieg um 9 Prozent auf 10,2 Millionen TEU, vor allem im Ost-West-Verkehr, trotz einer durchschnittlichen Frachtrate, die um 4,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau lag.
- Der Umsatz im Segment Linienschifffahrt stieg auf 15,7 Milliarden US-Dollar, während das EBITDA aufgrund von Netzwerkumstellungen und Anlaufkosten für das Gemini-Netzwerk sank.
- Im Segment Terminal & Infrastruktur stieg der Umsatz auf 375 Millionen US-Dollar, insbesondere durch die Akquisition eines Terminals in Frankreich, während EBITDA und EBIT leicht unter dem Vorjahresniveau lagen.
- Hapag-Lloyd plant die Investition in bis zu 22 neue Schiffe mit einer Kapazität von weniger als 5.000 TEU, um die Flotte zu modernisieren und zu dekarbonisieren.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde eingegrenzt, mit einem erwarteten Konzern-EBITDA von 3,1 bis 3,6 Milliarden US-Dollar, trotz geopolitischer Herausforderungen und volatiler Frachtraten.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz, bei Hapag-Lloyd ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 117,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im
Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 116,95EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.
-0,09 %
-4,96 %
-1,48 %
-15,86 %
-28,71 %
-40,02 %
+86,78 %
+476,89 %
+374,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte