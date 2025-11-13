Commerzbank: Aktienrückkauf und Kursziel-Anhebung – Was Anleger wissen müssen!

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Benjamin Goy hebt hervor, dass die Commerzbank auf einem soliden Wachstumspfad sei, insbesondere nach einer positiven Gewinnüberraschung im dritten Quartal. Die Bank habe erhebliche Kapitalüberschüsse erwirtschaftet, was die Markterwartungen übertreffe und das Ausschüttungspotenzial optimistisch erscheinen lasse.

Am 10. November 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 erwarb die Bank insgesamt 2.772.535 Aktien. Dies geschah im Rahmen eines bereits am 24. September 2025 angekündigten Rückkaufprogramms, das gemäß der EU-Verordnung über Marktmissbrauch durchgeführt wird. Die Käufe fanden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie in multilateralen Handelssystemen wie Cboe, Turquoise und Aquis statt. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms am 25. September 2025 bis zum 7. November 2025 bereits 18.526.275 Aktien zurückgekauft.

Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, dass die Commerzbank im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung der Cost-Income-Ratio auf 57 % verzeichnen konnte, trotz eines Anstiegs der Gesamtkosten um 5 % auf 1.677 Millionen Euro. Die höheren Kosten sind vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen, die durch allgemeine Gehaltserhöhungen und die Bewertung aktienbasierter Vergütungen bedingt sind. Dennoch konnte die Bank durch aktives Kostenmanagement und gesunkene Pflichtbeiträge teilweise gegensteuern.

Die Diskussionen unter Analysten und Investoren zeigen, dass die Commerzbank auf einem stabilen Kurs ist, jedoch auch Herausforderungen wie steigende Verwaltungsaufwendungen und die Notwendigkeit weiterer Kostensenkungsmaßnahmen bestehen. Die Bank wird weiterhin genau beobachtet, insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, die Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben.

Insgesamt deutet die aktuelle Situation darauf hin, dass die Commerzbank gut positioniert ist, um von den positiven Marktbedingungen zu profitieren, während sie gleichzeitig ihre Effizienz steigern und die Herausforderungen im Kostenmanagement angehen muss.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 34,96EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.