    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    1769 Aufrufe 1769 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank: Aktienrückkauf und Kursziel-Anhebung – Was Anleger wissen müssen!

    Commerzbank: Aktienrückkauf und Kursziel-Anhebung – Was Anleger wissen müssen!
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Am 10. November 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 erwarb die Bank insgesamt 2.772.535 Aktien. Dies geschah im Rahmen eines bereits am 24. September 2025 angekündigten Rückkaufprogramms, das gemäß der EU-Verordnung über Marktmissbrauch durchgeführt wird. Die Käufe fanden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie in multilateralen Handelssystemen wie Cboe, Turquoise und Aquis statt. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms am 25. September 2025 bis zum 7. November 2025 bereits 18.526.275 Aktien zurückgekauft.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Benjamin Goy hebt hervor, dass die Commerzbank auf einem soliden Wachstumspfad sei, insbesondere nach einer positiven Gewinnüberraschung im dritten Quartal. Die Bank habe erhebliche Kapitalüberschüsse erwirtschaftet, was die Markterwartungen übertreffe und das Ausschüttungspotenzial optimistisch erscheinen lasse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    35,98€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 12,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30,86€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, dass die Commerzbank im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung der Cost-Income-Ratio auf 57 % verzeichnen konnte, trotz eines Anstiegs der Gesamtkosten um 5 % auf 1.677 Millionen Euro. Die höheren Kosten sind vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen, die durch allgemeine Gehaltserhöhungen und die Bewertung aktienbasierter Vergütungen bedingt sind. Dennoch konnte die Bank durch aktives Kostenmanagement und gesunkene Pflichtbeiträge teilweise gegensteuern.

    Die Diskussionen unter Analysten und Investoren zeigen, dass die Commerzbank auf einem stabilen Kurs ist, jedoch auch Herausforderungen wie steigende Verwaltungsaufwendungen und die Notwendigkeit weiterer Kostensenkungsmaßnahmen bestehen. Die Bank wird weiterhin genau beobachtet, insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, die Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben.

    Insgesamt deutet die aktuelle Situation darauf hin, dass die Commerzbank gut positioniert ist, um von den positiven Marktbedingungen zu profitieren, während sie gleichzeitig ihre Effizienz steigern und die Herausforderungen im Kostenmanagement angehen muss.



    Commerzbank

    -3,34 %
    +8,34 %
    +11,04 %
    -6,27 %
    +121,07 %
    +346,77 %
    +596,56 %
    +242,73 %
    -63,57 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 34,96EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Commerzbank: Aktienrückkauf und Kursziel-Anhebung – Was Anleger wissen müssen! Am 10. November 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 erwarb die Bank insgesamt 2.772.535 Aktien. Dies …