MLP: 2025 Beratungserfolg – Erlöse & Bestände auf Rekordhoch!

MLP Gruppe verzeichnet in den ersten neun Monaten 2025 einen neuen Höchststand bei den Gesamterlösen von 773 Mio. Euro, was einem Anstieg von 1 % im Vergleich zu 9M 2024 entspricht.

Die zentralen Bestandskennzahlen erreichten ebenfalls neue Höchststände: Betreutes Vermögen stieg auf 64,2 Mrd. Euro und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 794 Mio. Euro.

Das EBIT für die ersten neun Monate 2025 beträgt 61,1 Mio. Euro, was unter dem Vorjahreswert von 66,4 Mio. Euro liegt.

Die Jahresprognose für 2025 wurde auf ein EBIT von 90 bis 100 Mio. Euro angepasst, während die Mittelfristplanung für 2028 ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei Gesamterlösen von 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro vorsieht.

Die MLP Gruppe plant, durch strategische Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, den Ausbau des Firmenkundengeschäfts und den Multi Asset-Ansatz bei institutionellen Kunden weiteres Wachstum zu erzielen.

Investitionen in Künstliche Intelligenz und eine Fokussierung im Immobiliengeschäft sollen zu Effizienzsteigerungen und einer verbesserten Ausgangslage für geplantes Ergebniswachstum führen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate und das 3. Quartal 2025, bei MLP ist am 13.11.2025.

Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.

19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,4050EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).





