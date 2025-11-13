Siemens Energy setzt auf Amperfied: 200 Ladepunkte für die Zukunft!

Die Entscheidung für Amperfied fiel aufgrund ihrer ganzheitlichen Lösung für das Ladeinfrastruktur-Management, die sowohl technische als auch betriebliche Anforderungen adressiert. Siemens Energy hebt hervor, dass die Plattform von Amperfied umfassende Möglichkeiten in der Tarifierung und Abrechnung bietet, was für zukünftige Anforderungen entscheidend ist. Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG, betont, dass dieser Auftrag die Kompetenz von Amperfied im Lademanagement unterstreicht und großes Wachstumspotenzial in weiteren Ladeinfrastrukturprojekten mit Großkunden sieht.

Am 10. November 2025 gab die Amperfied GmbH, eine Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG, bekannt, dass sie einen bedeutenden Auftrag von Siemens Energy AG erhalten hat. Dieser umfasst die Migration und den Betrieb von rund 200 AC-Ladepunkten an 12 Standorten in Deutschland in das Cloud-Backend von Amperfied. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und sieht einen weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur vor.

Die Herausforderung bei diesem Projekt liegt in der heterogenen Hardwarelandschaft von Siemens Energy, die an verschiedenen Standorten unterschiedliche Hersteller umfasst. Amperfied plant, die Ladepunkte innerhalb von vier Wochen in ihr Cloud-basiertes Backend zu migrieren, um eine einheitliche und zukunftssichere Lösung zu schaffen. Nach der Migration wird Amperfied die zentrale Verwaltung der Ladepunkte übernehmen, einschließlich Monitoring und technischer Unterstützung.

Siemens Energy, ein führendes Unternehmen in der Energietechnologie mit rund 102.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 34,5 Milliarden Euro im Jahr 2024, sieht in der Partnerschaft mit Amperfied eine strategische Entscheidung zur Optimierung ihrer Ladeinfrastruktur. Amperfied hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Hardwarehersteller zu einem Anbieter modularer, skalierbarer und hardwareunabhängiger Ladeinfrastrukturlösungen entwickelt. Die Übernahme der Betriebsführung von über 1.700 Ladepunkten von SAP SE im März 2025 ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Zukünftig plant Amperfied, sein Portfolio um modulare DC-Schnellladelösungen zu erweitern, um auch im Bereich der Hochleistungs-Ladeinfrastruktur neue Maßstäbe zu setzen. Die Heidelberger Druckmaschinen AG, die seit 175 Jahren für Innovationskraft im Maschinenbau steht, bleibt mit ihrem Fokus auf Wachstum und neue Geschäftsfelder gut positioniert für zukünftige Herausforderungen im Markt.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 1,945EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.