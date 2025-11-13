Kontron AG: Morgan Stanley senkt Stimmrechtsanteil – Wichtige Neuigkeiten!

Die Mitteilung hebt hervor, dass die Stimmrechte ruhen, wenn gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstoßen wird. Morgan Stanley ist eine bedeutende Institution im Finanzsektor mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Die Stimmrechtsmitteilung zeigt die Komplexität der Beteiligungsstrukturen und die Notwendigkeit, regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Am 11. November 2025 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung bezieht sich auf die Beteiligung von Morgan Stanley, die am 7. November 2025 eine Schwelle überschritt. Morgan Stanley hält nun 5,06 % der Stimmrechte an der Kontron AG, bestehend aus 0,25 % direkt und 4,80 % über Finanzinstrumente. Dies stellt eine Veränderung im Vergleich zur vorherigen Meldung dar, in der die Beteiligung bei 5,14 % lag.

Zusätzlich gab Kontron am selben Tag bekannt, dass das Unternehmen Steuerungssysteme für einen multinationalen Energieanlagenhersteller entwickelt. Diese IoT-basierten Systeme sollen die Effizienz und Flexibilität in modernen Energiearchitekturen erhöhen. Das Marktpotenzial für diese Technologie wird auf über 100 Millionen US-Dollar geschätzt. CEO Ted Christiansen betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft für die Innovationskraft von Kontron und die Lösung komplexer industrieller Herausforderungen.

Ebenfalls am 10. November 2025 kündigte die Kontron Acquisition GmbH, eine Tochtergesellschaft der Kontron AG, einen aktienrechtlichen Squeeze-Out der KATEK SE an. Mit einem Anteil von rund 96,86 % am Grundkapital plant die Kontron Acquisition GmbH, die Aktien der verbleibenden Aktionäre gegen eine angemessene Barabfindung zu übertragen. Die genaue Höhe dieser Abfindung wird derzeit festgelegt und durch einen vom Landgericht München bestellten Prüfer geprüft.

Die Kontron AG, die im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse gelistet ist, ist ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologie und bietet Lösungen für verschiedene Branchen an. Mit rund 7.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern verfolgt das Unternehmen eine Wachstumsstrategie, die auf industrieller Automatisierung und intelligenten Edge-Anwendungen basiert. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die dynamische Position von Kontron im globalen Technologiemarkt.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 23,83EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.