Mister Spex SE: Starke Fortschritte und Effizienz im Q3 2025
Mister Spex SE hat im dritten Quartal 2025 beeindruckende Fortschritte erzielt: Das EBIT verbesserte sich um 10 Mio. Euro auf -4,6 Mio. Euro, dank strenger Kostendisziplin und einer optimierten Produktstrategie. Zudem stärkte der Erwerb neuer Optikgeschäfte die lokale Präsenz.
Foto: adobe.stock.com
- Mister Spex SE hat im dritten Quartal 2025 eine Verbesserung des EBIT um 10 Mio. Euro auf -4,6 Mio. Euro erreicht, unterstützt durch eine stärkere Kostendisziplin.
- Die Bruttomarge stieg um rund 600 Basispunkte im Jahresvergleich, angetrieben durch einen höheren Anteil der SpexPro-Produkte und weniger Rabattaktionen.
- Die Anzahl der Stores mit zweistelligen EBIT-Margen hat sich von 18 im dritten Quartal 2024 auf 35 im dritten Quartal 2025 erhöht.
- Der Free Cashflow verbesserte sich um 10,2 Mio. Euro auf -7,5 Mio. Euro, während die liquiden Mittel bei 57,6 Mio. Euro lagen.
- Mister Spex hat vier stationäre Optikgeschäfte in Deutschland erworben, um margenstarkes Wachstum und eine stärkere lokale Präsenz zu ermöglichen.
- Das Transformationsprogramm „SpexFocus“ hat die Kostenstruktur gestrafft und die operative Effizienz gesteigert, was zu einer signifikanten Verbesserung des EBIT führte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Mister Spex ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Mister Spex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4425EUR das entspricht einem Minus von -2,37 % seit der Veröffentlichung.
+3,74 %
+0,70 %
-1,03 %
-20,66 %
-22,16 %
-71,98 %
-93,93 %
