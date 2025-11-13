Bayer erhöht Rückstellungen: Fast 1 Milliarde Euro für Glyphosat-Klagen!

Trotz dieser Herausforderungen übertraf Bayer im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten hinsichtlich des operativen Gewinns, was vor allem auf Kostensenkungen und ein starkes Abschneiden der Agrarsparte zurückzuführen ist. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um mehr als drei Prozent auf 9,66 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um über 20 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro anstieg.

Bayer sieht sich aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit Glyphosat und PCB-Chemikalien gezwungen, seine Rückstellungen erheblich zu erhöhen. Im dritten Quartal 2023 belasteten diese Rückstellungen das Unternehmen mit fast einer Milliarde Euro. Die neuen Schätzungen für die Sonderbelastungen im Jahr 2025 liegen nun zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro, was eine Erhöhung gegenüber den vorherigen Prognosen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro darstellt. Diese Informationen wurden von CEO Bill Anderson bei der Präsentation der Quartalszahlen bekannt gegeben.

Anderson äußerte sich optimistisch über die Fortschritte in den Rechtsstreitigkeiten und plant, diese bis Ende 2026 signifikant einzudämmen. Die Erhöhung der Rückstellungen ist unter anderem auf Vergleichsvereinbarungen und einen moderaten Anstieg der eingereichten Glyphosatklagen zurückzuführen. Aktuell sind 197.000 Ansprüche registriert, von denen 132.000 bereits verglichen wurden oder die Vergleichskriterien nicht erfüllten.

Ein Rückschlag für Bayer war ein Urteil des Obersten Gerichts des Bundesstaates Washington, das einen Schadenersatz von 185 Millionen Dollar an drei Lehrer des Sky Valley Education Centers zusprach. Bayer prüft derzeit weitere Rechtsmittel gegen dieses Urteil.

Die Aktien von Bayer stiegen im frühen Handel um etwa 2 Prozent, was auf die positiven Quartalszahlen zurückzuführen ist. Analysten sehen die Ergebnisse insgesamt als stark an, obwohl Umsatzeinbußen bei bestimmten Produkten wie dem Augenmedikament Eylea die Stimmung dämpfen könnten. Langfristig bleibt die Situation jedoch angespannt, da die Aktienkurse vor der Übernahme von Monsanto 2018 bei etwa 100 Euro lagen.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Bayer weiterhin einen Umsatz zwischen 46 und 48 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 9,7 bis 10,2 Milliarden Euro, wobei Wechselkursrisiken die Ergebnisse belasten könnten. Die Sparte Consumer Health zeigt sich vorsichtiger, während die Agrar- und Pharmasparte von Kostensenkungen profitieren.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,03EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.