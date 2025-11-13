FORTEC Electronic AG: CEO-Abberufung und dramatischer Kurssturz – Was nun?

Die FORTEC Electronic AG hat in den letzten Wochen erhebliche Veränderungen in der Unternehmensführung erlebt, die zu einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses geführt haben. Am 6. Oktober 2025 wurde die CEO Sandra Maile überraschend „aus wichtigem Grund“ abberufen, was die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025, die ursprünglich für den 30. Oktober geplant war, auf unbestimmte Zeit verschob. Der Jahresabschluss der AG wurde jedoch wie geplant veröffentlicht. Vorstand Ulrich Ermel hat zudem angekündigt, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht und bis spätestens 30. Juni 2026 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat plant, die Unternehmensführung bis Mitte nächsten Jahres neu zu besetzen.

Die Unsicherheit rund um diese plötzlichen Veränderungen hat den Aktienkurs von FORTEC seit Anfang Oktober um etwa 34 % fallen lassen, was einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Millionen Euro entspricht. Analysten von Montega AG, die die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ bewerten, halten den Kurssturz für übertrieben und vermuten, dass ein persönlicher Konflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat hinter der Abberufung der CEO steht. Die finanzielle Basis des Unternehmens bleibt stabil, mit einer Eigenkapitalquote von etwa 72 % und einem Netto-Cash-Bestand von knapp 20 Millionen Euro.