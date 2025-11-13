FORTEC Electronic AG: CEO-Abberufung und dramatischer Kurssturz – Was nun?
Die FORTEC Electronic AG hat in den letzten Wochen erhebliche Veränderungen in der Unternehmensführung erlebt, die zu einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses geführt haben. Am 6. Oktober 2025 wurde die CEO Sandra Maile überraschend „aus wichtigem Grund“ abberufen, was die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025, die ursprünglich für den 30. Oktober geplant war, auf unbestimmte Zeit verschob. Der Jahresabschluss der AG wurde jedoch wie geplant veröffentlicht. Vorstand Ulrich Ermel hat zudem angekündigt, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht und bis spätestens 30. Juni 2026 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat plant, die Unternehmensführung bis Mitte nächsten Jahres neu zu besetzen.
Die Unsicherheit rund um diese plötzlichen Veränderungen hat den Aktienkurs von FORTEC seit Anfang Oktober um etwa 34 % fallen lassen, was einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Millionen Euro entspricht. Analysten von Montega AG, die die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ bewerten, halten den Kurssturz für übertrieben und vermuten, dass ein persönlicher Konflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat hinter der Abberufung der CEO steht. Die finanzielle Basis des Unternehmens bleibt stabil, mit einer Eigenkapitalquote von etwa 72 % und einem Netto-Cash-Bestand von knapp 20 Millionen Euro.
Ein weiterer Punkt der Besorgnis ist der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr, der auf 0,40 Euro je Aktie gesenkt wurde, verglichen mit 0,85 Euro im Vorjahr. Diese Kürzung spiegelt das herausfordernde Marktumfeld wider, obwohl die Bilanz des Unternehmens als kerngesund gilt.
Die Prognosen für die kommenden Jahre wurden ebenfalls gesenkt, da der Wettbewerbsdruck und die allgemeine wirtschaftliche Lage angespannt bleiben. Der Peer DATA MODUL berichtete kürzlich von einem Umsatzrückgang und einem negativen EBIT, was die Unsicherheit in der Branche unterstreicht. Trotz dieser Herausforderungen sehen die Analysten von Montega das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Kursniveau als attraktiv an und haben das Kursziel auf 17,00 Euro gesenkt, während sie die Kaufempfehlung beibehalten.
Insgesamt bleibt FORTEC in einer Übergangsphase, die sowohl Risiken als auch Chancen birgt, während das Unternehmen versucht, seine Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Marktumfeld zu sichern.
Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 11,65EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
