Dax im Aufwind: Positive Signale aus den USA und Wirecard-Entscheidung!

Ein wesentlicher Faktor für die positive Stimmung ist die Aussicht auf ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown). Der US-Senat hat einen Übergangshaushalt beschlossen, der nun noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses und die Unterschrift von Präsident Donald Trump benötigt. Die wichtigsten US-Indizes haben am Montag ihre Gewinne ausgeweitet und nähern sich wieder den Rekordständen von Ende Oktober. Der Dax hat seit Anfang des Vormonats jedoch keinen neuen Höchststand erreicht.

Am Dienstag zeigt der Dax, der deutsche Leitindex, nach einem starken Wochenstart eine positive Tendenz. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 24.060 Punkte, was einem Anstieg von 0,4 Prozent entspricht. In der Nacht zuvor wurde der Index sogar zeitweise über 24.100 Punkten erwartet. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Dax die 100-Tage-Durchschnittslinie, die bei 24.023 Punkten liegt, überschreiten könnte. Diese Linie gilt unter Börsianern als wichtiger Indikator für die mittel- bis langfristige Entwicklung des Marktes.

Parallel dazu steht eine wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) an, die am Donnerstag in Karlsruhe verkündet wird. Es geht um die Ansprüche von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren des ehemaligen Dax-Unternehmens. Der BGH muss klären, ob geschädigte Aktionäre als einfache Gläubiger Schadenersatz aus der Insolvenzmasse fordern können. In diesem Fall hat die Vermögensverwaltung Union Investment 10 Millionen Euro Schadenersatz angemeldet, während der Insolvenzverwalter die Ansprüche von kreditgebenden Banken und ehemaligen Angestellten als vorrangig betrachtet. Insgesamt haben etwa 50.000 Wirecard-Aktionäre Forderungen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro angemeldet, während die Insolvenzmasse nur etwa 650 Millionen Euro beträgt. Eine Entscheidung des BGH könnte weitreichende Folgen für andere Insolvenzverfahren haben.

Insgesamt bleibt die Marktentwicklung angespannt, während Anleger auf die kommenden Entscheidungen und wirtschaftlichen Indikatoren achten. Der Dax zeigt sich jedoch optimistisch und könnte in den kommenden Tagen weitere Gewinne verzeichnen, sofern die positiven Nachrichten aus den USA und die Entwicklungen im Wirecard-Verfahren sich günstig auswirken.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 24.460PKT auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.