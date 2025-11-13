PVA TePla: Auftragseingang boomt trotz Umsatzrückgang – Was jetzt zählt!

Die EBITDA-Marge fiel auf 10,7 % (Vorjahr: 16,3 %), während die Bruttomarge leicht auf 32,1 % anstieg. Der Rückgang des EBITDA auf 18,7 Millionen Euro ist vor allem auf verschobene Projektabnahmen sowie erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen. CEO Jalin Ketter betonte, dass der starke Auftragseingang zeigt, dass die Technologien von PVA TePla auch in einem herausfordernden Marktumfeld gefragt sind. Die strategische Ausrichtung auf Effizienz und Ergebnisqualität bleibt zentral, um langfristige Profitabilität zu sichern.

Die PVA TePla AG hat in ihrem aktuellen Bericht für die ersten neun Monate des Jahres 2025 einen signifikanten Anstieg des Auftragseingangs verzeichnet, während Umsatz und Ergebnis durch projektbezogene Verschiebungen beeinträchtigt wurden. Der Konzernumsatz belief sich auf 175,4 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (198,3 Millionen Euro) darstellt. Im Gegensatz dazu stieg der Auftragseingang um 65 % auf 176,5 Millionen Euro, was die Nachfrage nach den Technologien des Unternehmens unterstreicht.

Im Segment Semiconductor Systems stieg der Auftragseingang auf 105,8 Millionen Euro, während der Umsatz auf 115,3 Millionen Euro fiel, was auf verzögerte Auslieferungen zurückzuführen ist. Das EBITDA in diesem Segment betrug 15,5 Millionen Euro. Im Segment Industrial Systems wurde ein Anstieg des Auftragseingangs auf 70,7 Millionen Euro verzeichnet, während der Umsatz leicht auf 60,1 Millionen Euro zurückging. Hier trugen Anwendungen in der Energiebranche und der Luft- und Raumfahrt zu einer positiven Entwicklung bei.

Die Integration neu übernommener Gesellschaften verläuft planmäßig und stärkt die technologische Basis des Unternehmens. Eine kürzlich abgeschlossene Kapazitätserweiterung bei PVA desconpro verbessert die Produktionsmöglichkeiten für Metrologie-Anlagen.

Aufgrund der Entwicklungen im dritten Quartal hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angepasst. Der erwartete Umsatz liegt nun zwischen 235 und 255 Millionen Euro, während das EBITDA zwischen 25 und 30 Millionen Euro prognostiziert wird. Trotz der Herausforderungen bleiben die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten intakt, was eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung bildet.

In einer aktuellen Analyse hat das Research-Haus Jefferies die PVA TePla-Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt, was die zunehmende konjunkturelle Unsicherheit widerspiegelt.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,29EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.