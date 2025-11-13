Evonik-Aktien im Sinkflug: Analysten senken Kursziele und Bewertungen drastisch!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Evonik-Aktien von 15,10 Euro auf 12,20 Euro gesenkt und die Bewertung von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft. Analyst Chris Counihan äußert sich pessimistisch über die zukünftige Entwicklung des Spezialchemiekonzerns und hat seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis um durchschnittlich 5 Prozent reduziert. Für das Jahr 2027 erwartet er lediglich eine Erholung von weniger als 20 Prozent im Vergleich zu den vom Unternehmen angestrebten Zielen. In diesem schwierigen Umfeld könnte die Dividende für einige Zeit nicht mehr vollständig durch die Barmittelzuflüsse gedeckt werden.

Die Evonik-Aktien haben am Dienstag mit 13,55 Euro ein neues Allzeittief erreicht, was einem Verlust von 19 Prozent im Jahr 2025 entspricht. Die pessimistische Einschätzung von Jefferies wird durch eine ähnliche Herabstufung von Goldman Sachs verstärkt, die das Kursziel von 16,50 Euro auf 11,60 Euro senkten und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" herabstuften. Analystin Georgina Fraser warnt vor weiterem Preisdruck im Bereich des Tierfutter-Eiweißes Methionin, was durch steigende Konkurrenzkapazitäten verstärkt wird. Sie empfiehlt Anlegern, die Kreditmärkte genau zu beobachten, da diese strukturelle Sorgen in der Chemiebranche signalisieren. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich.

Zusätzlich hat die Citigroup das Kursziel für Evonik von 22 Euro auf 18 Euro gesenkt, behält jedoch das "Buy"-Rating bei. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel ebenfalls von 25 auf 16 Euro reduziert. Die Kombination dieser negativen Bewertungen hat zu einem signifikanten Verkaufsdruck auf die Evonik-Aktien geführt.

Die Marktreaktion auf diese Analystenbewertungen war prompt und heftig, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Analysten warnen, dass die europäische Chemiebranche, insbesondere Evonik, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld operiert, das durch steigende Energiekosten und einen erhöhten Wettbewerbsdruck gekennzeichnet ist. Anleger müssen sich auf eine anhaltende Unsicherheit einstellen, während die Aussichten für eine schnelle Erholung trübe bleiben.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 13,96EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.