Suss Microtec: Aktien-Rally dank KI-Hype – Jetzt investieren oder warten?

Die Analysten beider Banken heben die verbesserte Auftragslage des Unternehmens hervor. Madeleine Jenkins von der UBS betont, dass insbesondere die Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) einen wesentlichen Antrieb für das Geschäft von Suss Microtec darstellen könnte. Große Hersteller von DRAM-Speichern, die für KI-Anwendungen benötigt werden, planen, ihre Investitionen im kommenden Jahr um über ein Drittel zu erhöhen. Im vergangenen Jahr generierte Suss Microtec bereits ein Drittel seines Umsatzes aus KI-bezogenen Aufträgen.

Die Aktien von Suss Microtec haben am Montag eine beeindruckende Rally gestartet, die durch zwei neue Kaufempfehlungen von renommierten Investmentbanken, der UBS und Jefferies, angeheizt wurde. Gegen Mittag stiegen die Aktien um fast 12 Prozent, was die Erholung seit Donnerstag auf insgesamt 27 Prozent anhebt. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Kurs seit Jahresbeginn jedoch um etwa 30 Prozent im Minus.

Janardan Menon von Jefferies sieht die Auftragslage des Unternehmens an einem Wendepunkt. Das Management erwartet, dass die neuen Aufträge im vierten Quartal 2025 deutlich über den Zahlen des dritten Quartals liegen werden. Branchengrößen wie Samsung, Micron, TSMC und Hynix steigern ihre Produktion, was die Nachfrage nach der Reinigungstechnik von Suss Microtec, die für die Herstellung mikroelektronischer Schaltungen unerlässlich ist, ankurbeln dürfte.

Beide Analysten weisen zudem auf die derzeit niedrige Bewertung der Suss Microtec-Aktien hin. Diese handeln im Vergleich zu Wettbewerbern mit einem Abschlag von 56 Prozent, was Menon als eine der niedrigsten Bewertungen unter den Aktien von Chip-Ausrüstern weltweit bezeichnet. Jenkins ergänzt, dass Suss Microtec mit einem langfristigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 bewertet wird, während die Wettbewerber ein KGV von 30 aufweisen.

Am Dienstag setzte sich die Rally fort, und die Aktien erreichten die Charthürde von 35 Euro. Eine weitere Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux trug zur positiven Entwicklung bei, wobei das Kursziel auf 45 Euro angehoben wurde. Die Analysten sind optimistisch, dass Suss Microtec gut positioniert ist, um von der nächsten Investitionswelle im KI-Bereich zu profitieren. Trotz der aktuellen Erholung bleibt der Kurs im Gesamtjahr jedoch über ein Viertel im Minus.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,80EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.