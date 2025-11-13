K+S Quartalszahlen: Umsatz steigt trotz Absatzrückgang – Analysten skeptisch!

Im Düngegeschäft konnte K+S von leichten Preiserhöhungen in Europa und Übersee profitieren. Im Industriesegment, das Produkte für die Chemie-, Industrie- und Pharmabranche herstellt, wurde eine schwache Nachfrage nach Auftausalz durch stabile Preise für Spezialprodukte ausgeglichen. Diese Preise blieben auf hohem Niveau und konnten teilweise weiter angehoben werden.

Der Dünger- und Salzkonzern K+S hat im dritten Quartal 2023 von weiterhin hohen Preisen für margenstärkere Produkte profitiert. Trotz eines Rückgangs des Absatzes, bedingt durch Wartungsarbeiten, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 879 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um etwa zwei Drittel auf 111 Millionen Euro. Während Analysten beim Umsatz höhere Erwartungen hatten, übertraf das EBITDA die Schätzungen.

Die Unternehmensführung um Vorstandsvorsitzenden Christian Meyer hat den Jahresgewinnausblick präzisiert, wobei die Zielspanne für den operativen Gewinn nun zwischen 570 und 630 Millionen Euro liegt. Diese Spanne wurde am oberen und unteren Ende um jeweils zehn Millionen Euro eingeengt. Die Erreichung des Ziels hängt von der Kalidüngerproduktion im Schlussquartal, den Gaspreisen und den Witterungsbedingungen ab, da bei winterlichem Wetter die Nachfrage nach Auftausalz steigt. Die mediane Analystenschätzung liegt mit 610 Millionen Euro leicht über der Mitte der avisierten Bandbreite.

K+S erwartet weiterhin einen leicht positiven bereinigten freien Finanzmittelfluss, trotz erhöhter Investitionen in das Werk Bethune in Kanada und das Projekt Werra 2060, das die Laufzeit des Verbundwerkes verlängern soll. Zudem plant K+S, die Produktion gewinnträchtiger Spezialprodukte zu steigern und die Menge an Produktionsabwässern zu reduzieren.

An der Börse reagierten die K+S-Aktien positiv auf die Quartalszahlen, mit einem Anstieg um 1,3 Prozent auf 11,04 Euro. Dies markiert einen weiteren Stabilisierungsversuch, nachdem der Kurs seit einem Zwischenhoch im Juni um etwa 38 Prozent gefallen war. Analystin Angelina Glazova von JPMorgan bezeichnete die Quartalszahlen als solide, wies jedoch darauf hin, dass die große Spanne des Jahresgewinnziels den positiven Eindruck etwas trübt. Der Fokus liegt nun auf der bevorstehenden Telefonkonferenz, in der weitere Fragen zu den Geschäftstreibern im Schlussquartal erwartet werden.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,58EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.