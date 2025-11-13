Medios AG: Starkes Wachstum 2025 – Umsatz und Gewinn nahezu verdoppelt!

Matthias Gärtner, der Vorstandsvorsitzende, äußerte sich zufrieden über die Geschäftsentwicklung und betonte, dass die Ergebnisse im dritten Quartal, mit einem Umsatz von rund 538 Millionen Euro und einem Ergebnis von 24 Millionen Euro, nahe am Rekordwert des Vorjahres lagen. Die positive Entwicklung ist das Resultat einer konsequenten Wachstumsstrategie, die in allen operativen Geschäftsbereichen umgesetzt wurde.

Die Medios AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Specialty Pharma in Europa, hat im Neunmonatszeitraum 2025 ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 9,2 % auf 1.530,0 Millionen Euro, während das EBITDA (bereinigt um Sondereffekte) um 26,1 % auf 70,4 Millionen Euro anstieg. Das organische EBITDA-Wachstum betrug 5,1 %, was zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 4,6 % führte. Das Konzernergebnis nach Ertragssteuern verdoppelte sich nahezu auf 19,9 Millionen Euro, was das Ergebnis je Aktie auf 0,79 Euro anhebt. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit hat sich nahezu verdoppelt und liegt nun bei 52,7 Millionen Euro.

Im Bereich Arzneimittelversorgung stieg der Umsatz um 4,1 % auf 1.239,5 Millionen Euro, während das EBITDA um 4,7 % auf 38,8 Millionen Euro anstieg. Der Bereich Patientenindividuelle Therapien verzeichnete einen Umsatzanstieg von 2,7 % auf 166,0 Millionen Euro und ein EBITDA-Wachstum von 8,4 % auf 18,1 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist das internationale Geschäft, das einen Umsatz von 124,2 Millionen Euro erzielte und einen EBITDA-Beitrag von 22,0 Millionen Euro leistete, was eine über 100-prozentige Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Ein wichtiger Führungswechsel steht bevor: Thomas Meier wird am 1. Februar 2026 neuer CEO der Medios AG und folgt auf Matthias Gärtner, der bis Ende 2025 im Amt bleibt. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einer erwarteten Umsatzsteigerung von rund 6 % auf etwa 2 Milliarden Euro und einem EBITDA von ca. 96 Millionen Euro, was einer weiteren Erhöhung der EBITDA-Marge auf rund 4,8 % entspricht.

Insgesamt zeigt die Medios AG eine solide Leistung und ein starkes Wachstum, das auf einer strategischen Fokussierung auf margenstärkere Umsätze und eine Optimierung des Produktmixes basiert.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 14,92EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.