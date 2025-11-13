Hensoldt: JPMorgan senkt Kursziel – Analysten enttäuscht über Wachstum**

Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt ebenfalls bewertet und das Kursziel bei 92 Euro belassen, jedoch die Einstufung auf "Hold" gesetzt. Die Prognosen für 2026 bezüglich Umsatz, Profitabilität und Barmittelumschlag lägen unter den Markterwartungen, während die Ziele für 2030 den Erwartungen entsprächen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Hensoldt AG von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Perry begründete diese Entscheidung mit einer Anpassung der Ergebnisschätzungen bis 2029 um bis zu 10 Prozent, da das erwartete Wachstum des Radar-Spezialisten nicht den ursprünglichen Erwartungen entsprach. Hensoldt hatte auf seinem Kapitalmarkttag ein starkes Wachstum bis 2030 angekündigt, jedoch zeigten sich die Analysten enttäuscht über die Verzögerungen im Wachstumstempo, insbesondere in der zweiten Hälfte des Zeitraums.

Hensoldt hat auf dem Kapitalmarkttag Fortschritte bei der Kapazitätserweiterung und der Entwicklung softwaredefinierter Verteidigungslösungen präsentiert. Das Unternehmen plant, bis 2025 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro zu erreichen, mit einem jährlichen Wachstum von 10 Prozent für 2026 und 15 bis 20 Prozent mittelfristig. Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2025 bei 18 Prozent oder höher liegen.

CEO Oliver Dörre betonte die dynamische Entwicklung des Marktes für Verteidigungslösungen und die steigenden Beschaffungen in Deutschland und Europa. Hensoldt positioniert sich als strategischer Partner für komplexe Sensorsysteme und Multi-Domain-Lösungen, um von den wachsenden Verteidigungsausgaben zu profitieren. CFO Christian Ladurner hob die Bedeutung einer effizienten Betriebsstruktur hervor, um zukünftige Nachfrage zuverlässig zu decken.

Das Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten signifikante Fortschritte in der industriellen Skalierung und Effizienz erzielt. Bis 2027 wird Hensoldt eine neue Radar-Produktionsstätte in Betrieb nehmen, die die Produktionskapazität mehr als verdreifachen soll. Zudem wird die digitale Infrastruktur mit dem Programm "oneSAPnow" weiter ausgebaut.

Hensoldt erwartet für 2025 ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6 bis 1,9 und einen Rekordauftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro. Die langfristigen Ziele beinhalten einen Umsatz von 6 Milliarden Euro bis 2030 und eine EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 82,75EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.