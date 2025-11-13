3U Holding AG: Umsatzrückgang und negative EBITDA – Was steckt dahinter?

Im Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) sanken die Umsätze um 30 % auf 10,2 Millionen Euro, was den angekündigten Rückgang widerspiegelt. Dennoch konnte die EBITDA-Marge auf 23,5 % verbessert werden. Das Segment Erneuerbare Energien zeigte eine stabile Entwicklung mit einem Umsatz von 3,6 Millionen Euro, während das EBITDA leicht auf 2,4 Millionen Euro anstieg.

Die 3U Holding AG hat am 11. November 2025 ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres veröffentlicht, die ein gemischtes Bild zeigen. Der Konzernumsatz fiel um 1,9 % auf 41,3 Millionen Euro, während das EBITDA mit -1,9 Millionen Euro deutlich negativ war, verglichen mit 3,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die schwache Entwicklung im Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) ist besonders auffällig, da die Branche unter konjunkturellen Herausforderungen leidet. Trotz eines Umsatzwachstums von 15,2 % auf 28,2 Millionen Euro, bedingt durch die Übernahme der EMPUR-Gruppe, sank der organische Umsatz um 8,2 %. Die Restrukturierungskosten und gestiegenen Personalkosten führten zu einem negativen EBITDA von -4,0 Millionen Euro in diesem Segment.

Die 3U Holding AG hat zudem ihre Bitcoin-Investitionen ausgeweitet und hält nun insgesamt 363,2 Bitcoin, was eine strategische Wertreserve darstellt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 56,4 %, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht, obwohl die liquiden Mittel auf 19,9 Millionen Euro gesunken sind.

Für das Gesamtjahr 2025 hat das Unternehmen seine Umsatzprognose auf 54,0 bis 56,0 Millionen Euro gesenkt, was unter den ursprünglichen Erwartungen liegt. Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen -2,5 und -3,5 Millionen Euro liegen. Der Vorstand bleibt jedoch optimistisch, dass durch strategische Maßnahmen und den Ausbau der Erneuerbaren Energien ein nachhaltiges Wachstum erreicht werden kann.

Die Analysten von Montega AG haben die 3U Holding AG mit „Kaufen“ eingestuft und ein Kursziel von 2,40 Euro festgelegt, was eine Anpassung gegenüber dem vorherigen Ziel von 2,50 Euro darstellt. Trotz der Herausforderungen in der SHK-Branche wird ein Ertragswachstum durch die geplanten Maßnahmen und die Stabilität in den anderen Segmenten erwartet.

Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1,368EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.