UBS senkt Kursziel für Redcare Pharmacy: Stabilisierung oder neue Risiken?

Allerdings warnt Calvet, dass die Konkurrenz im Markt für rezeptfreie Produkte zunehmen wird, was die Investitionen in das Wachstum des rezeptpflichtigen Geschäfts von Redcare erschweren könnte. Diese Marktentwicklung könnte sich negativ auf die zukünftigen Umsätze und die Profitabilität des Unternehmens auswirken.

Die Schweizer Großbank UBS hat in einer aktuellen Analyse das Kursziel für die Redcare Pharmacy von 82 auf 74 Euro gesenkt, gleichzeitig jedoch die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Neutral" angehoben. Diese Entscheidung folgt auf eine signifikante Kurshalbierung der Aktie im laufenden Jahr, was darauf hindeutet, dass die Marktbedingungen für Redcare sich stabilisieren könnten. Olivier Calvet, Analyst bei UBS, stellt fest, dass nach dieser drastischen Kursanpassung zunächst kaum noch Belastungsfaktoren erkennbar sind.

Die Reaktionen auf die Analyse sind gemischt. Einige Investoren äußern Bedenken hinsichtlich der Margen und der bisherigen Gewinnentwicklung von Redcare. Die hohen Werbekosten und der zunehmende Wettbewerb werden als Herausforderungen wahrgenommen, die die positiven Fundamentaldaten des Unternehmens in den Hintergrund drängen. Ein Kommentator hebt hervor, dass die Wachstumsstärke von Redcare im Vergleich zu anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich der Drohnenherstellung, nicht ausreiche, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen.

Ein anderer Investor ist optimistischer und glaubt, dass die Millionen von Redcare-Kunden nicht einfach zu Wettbewerbern wie dm wechseln werden, da diese keine rezeptpflichtigen Medikamente verkaufen dürfen. Dies könnte bedeuten, dass Kunden weiterhin geneigt sind, ihre Medikamente und rezeptfreie Produkte bei Redcare zu beziehen.

Die Diskussion unter den Investoren zeigt, dass es unterschiedliche Ansichten über die zukünftige Entwicklung von Redcare gibt. Während einige die Herausforderungen betonen, sehen andere Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere im rezeptpflichtigen Bereich, der bereits einen signifikanten Anteil am Umsatz ausmacht.

Insgesamt bleibt die Situation für Redcare Pharmacy angespannt, da die Marktbedingungen und der Wettbewerb im Bereich der rezeptfreien Produkte weiterhin im Fokus stehen. Die UBS-Analyse könnte als Signal für Anleger dienen, die die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beobachten und strategische Entscheidungen treffen möchten.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 64,43EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.