Leifheit Aktiengesellschaft: Stimmrechtsanteil springt auf 21,27 %!

Leifheit hat ihren Sitz in Nassau, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900DBX574P554QO57 registriert. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. mit Sitz in Madrid, Spanien.

Am 10. November 2025 veröffentlichte die Leifheit Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch EQS News übermittelt, wobei der Emittent für den Inhalt verantwortlich ist. Die Mitteilung enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse der Gesellschaft.

Am 4. November 2025 überschritt der Mitteilungspflichtige die Schwelle von 3 % der Stimmrechte. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil beträgt nun 21,27 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 15,42 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 9.170.000. Die Stimmrechtsbestände setzen sich aus 1.950.824 direkt zugerechneten Stimmrechten zusammen, was 21,27 % entspricht.

Eine weitere Stimmrechtsmitteilung wurde am 11. November 2025 veröffentlicht, die ebenfalls gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. In dieser Mitteilung wird die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte als Mitteilungspflichtiger genannt, mit Sitz in Tübingen, Deutschland. Auch hier wurde am 4. November 2025 die Schwelle von 3 % überschritten. Der Gesamtstimmrechtsanteil beträgt nun 3,15 % der Stimmrechte, was 288.551 Stimmrechten entspricht.

Beide Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dienen der Transparenz im Aktienmarkt. Die Stimmrechtsmitteilungen sind von großer Bedeutung für Investoren, da sie Informationen über die Besitzverhältnisse und die Kontrolle innerhalb der Gesellschaft bereitstellen. Diese Informationen können entscheidend für die Einschätzung der Unternehmensführung und der strategischen Ausrichtung von Leifheit sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leifheit Aktiengesellschaft durch die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen eine erhöhte Transparenz hinsichtlich ihrer Aktionärsstruktur und der damit verbundenen Stimmrechte schafft, was für die Marktteilnehmer von großem Interesse ist.

Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,15EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.