Siemens: Aktienrückkauf und Healthineers-Abspaltung – Was Anleger wissen müssen!

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 10. November 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 3. bis 9. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 161.539 eigene Aktien. Der Rückkauf, der am 12. Februar 2024 begonnen wurde, ist Teil einer strategischen Maßnahme zur Kapitalrückführung an die Aktionäre. Bis zum 9. November 2025 wurden insgesamt 18.009.746 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft. Die Käufe erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und werden von einer beauftragten Bank durchgeführt. Die genauen Details zu den Käufen, einschließlich der durchschnittlichen Kurse, sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Zusätzlich hat Siemens am 12. November 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen plant, seine verbleibende Beteiligung an Siemens Healthineers, die derzeit bei etwa 67 Prozent liegt, zu entkonsolidieren. Diese Entscheidung wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat genehmigt und zielt darauf ab, das Portfolio von Siemens zu vereinfachen und das Unternehmen als fokussiertes Technologieunternehmen zu positionieren. Geplant ist, 30 Prozent der Anteile an Siemens Healthineers vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre zu übertragen. Langfristig soll die Beteiligung weiter reduziert werden. Siemens bekräftigte zudem seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung fortgeführt werden soll. Die Umsetzung dieser Pläne steht jedoch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der Hauptversammlungen beider Unternehmen.

Analysten haben auf diese Entwicklungen reagiert. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen, da eine umfangreiche Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers erwartet wird. Die kanadische Bank RBC hingegen hat die Einstufung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen und sieht die geplante Reduzierung der Beteiligung als Schritt in die richtige Richtung, jedoch als Kompromisslösung. Anleger könnten enttäuscht auf den Umfang der Abspaltung reagieren.

Insgesamt zeigt Siemens mit diesen Maßnahmen eine klare Strategie zur Fokussierung auf seine Kernkompetenzen und zur Stärkung der Aktionärsbindung.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 245EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.