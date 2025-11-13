1&1 AG: Erfolgreiche Kundenmigration ins innovative 5G-Netz – Meilenstein für Deutschland!

Das 1&1 O-RAN ist das erste vollständig virtualisierte und cloudbasierte Mobilfunknetz in Europa. Ralph Dommermuth, CEO von 1&1, betonte, dass die Einführung des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland den Wettbewerb und die Wahlfreiheit für die Verbraucher erhöht. Die Migration begann mit dem Start der mobilen Dienste am 8. Dezember 2023 und verlief zügig, wobei an manchen Tagen bis zu 50.000 Kunden erfolgreich ins neue Netz überführt wurden.

Am 11. November 2025 gab die 1&1 AG bekannt, dass sie die größte Kundenmigration in der Geschichte des deutschen Mobilfunks erfolgreich abgeschlossen hat. Alle über 12 Millionen Kunden nutzen nun das innovative 5G-Netz des Unternehmens, das auf der Open-RAN-Technologie basiert. Diese Technologie ermöglicht eine flexible Kombination von Netzkomponenten verschiedener Hersteller und fördert die digitale Souveränität, indem sie die Abhängigkeit von einzelnen Netzausrüstern verringert. Mit dieser Migration erfüllt 1&1 die von der Bundesnetzagentur geforderte Auflage zur wettbewerblichen Unabhängigkeit vor der gesetzten Frist.

Parallel zu dieser Ankündigung veröffentlichte 1&1 auch die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2025. Das Unternehmen verzeichnete einen leichten Rückgang der Kundenverträge auf insgesamt 16,34 Millionen, wobei der Mobilfunkbereich um 40.000 Verträge auf 12,48 Millionen zulegte. Der Umsatz blieb mit 3.016,2 Millionen Euro stabil, während der Service-Umsatz leicht anstieg. Das EBITDA im operativen Segment Access sank um 3,0 % auf 611 Millionen Euro, was auf die gestiegenen Anlaufkosten des neuen Mobilfunknetzes zurückzuführen ist. Insgesamt fiel das EBITDA um 11,5 % auf 409,8 Millionen Euro.

Die 1&1 AG bestätigt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2025 und erwartet einen stabilen Vertragsbestand sowie einen Service-Umsatz auf Vorjahresniveau. Das EBITDA soll auf etwa 545 Millionen Euro sinken, während die Investitionen auf etwa 400 Millionen Euro geschätzt werden. Diese Entwicklungen zeigen, dass 1&1 trotz der Herausforderungen durch die Einführung des neuen Mobilfunknetzes auf Kurs bleibt, um seine Marktposition zu festigen und die digitale Infrastruktur in Deutschland zu stärken.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.