Merck KGaA übertrifft Erwartungen: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen!

Die Konzernchefin Belen Garijo, die bis April 2026 im Amt bleibt, hat bereits ihren Nachfolger Kai Beckmann, derzeit Leiter der Elektronik-Sparte, benannt und ihm ehrgeizige Wachstumsziele vorgegeben. Diese Ziele erscheinen jedoch angesichts der schwachen Performance in den letzten Quartalen und der unsicheren Marktentwicklung optimistisch. Insbesondere die Elektronik-Sparte hat mit Herausforderungen zu kämpfen, da der erhoffte Aufschwung im Chipmarkt bislang ausgeblieben ist. Für 2025 rechnet Merck hier mit Umsatzrückgängen und einem signifikanten Ergebnisrückgang.

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat am 13. November 2023 seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Analysten hatten im Vorfeld einen leichten Rückgang des Ergebnisses prognostiziert, doch die tatsächlichen Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, wobei das Unternehmen organisch sogar um mehr als fünf Prozent wuchs. Trotz negativer Währungseffekte konnte das operative Ergebnis nominal um 3,1 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Nach Steuern erzielte Merck einen Gewinn von 898 Millionen Euro, was eine Steigerung gegenüber 812 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

In der Pharmasparte hat Merck kürzlich den US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für rund drei Milliarden Euro übernommen, was einen strategischen Fokus auf seltene Krankheiten zur Folge hat. Während das bestehende Portfolio, das unter anderem Fruchtbarkeits- und Krebsmedikamente umfasst, stabil bleibt, steht der neue Spartenchef Danny Bar-Zohar vor der Herausforderung, neue Wachstumstreiber zu identifizieren.

Das Management hat die Umsatzprognose für 2025 auf 20,8 bis 21,4 Milliarden Euro angepasst, während das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 6,0 und 6,2 Milliarden Euro liegen soll. Dies steht im Vergleich zu 21,2 Milliarden Euro Umsatz und 6,1 Milliarden Euro operativem Ergebnis im Jahr 2024.

Analysten erwarten, dass Merck die Jahresziele bestätigen wird, obwohl die Quartalsergebnisse als durchwachsen gelten. Die Laborsparte zeigt positive Entwicklungen, während die Elektronik-Sparte weiterhin unter Druck steht. Insgesamt bleibt die Marktentwicklung für Merck spannend, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden strategischen Veränderungen und die Anpassungen an den globalen Marktbedingungen.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 118,8EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.