Enapter AG sichert 12 Millionen Euro für Wachstum und Wasserstoff-Technologie!

Die beiden institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund Limited und CVI Investments, Inc. haben sich vertraglich verpflichtet, das gesamte Transaktionsvolumen zu zeichnen, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot. Zudem wurde ein Lock-Up von sechs Monaten für die bereits gehaltenen und im Rahmen der Transaktion erworbenen Aktien und Wandelanleihen vereinbart. Das Management der Enapter AG sieht die Finanzierung als ausreichend an, um die operative Gewinnschwelle im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

Die Enapter AG hat am 12. November 2025 Kapitalmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 12 Millionen Euro beschlossen, die durch institutionelle Ankeraktionäre vollständig platziert wurden. Diese Maßnahmen bestehen aus einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit einem Volumen von etwa 9,6 Millionen Euro und einer Barkapitalerhöhung von 2,4 Millionen Euro. Der Wandlungspreis der Anleihe beträgt 1,58 Euro pro Aktie, und es werden rund 1,5 Millionen neue Aktien ausgegeben. Die Mittel sollen dazu dienen, den bestehenden Auftragsbestand zu finanzieren und die Liquidität des Unternehmens bis zum angestrebten Break-even im Jahr 2026 zu sichern.

Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG, äußerte sich positiv über das Vertrauen der langjährigen Aktionäre und betonte, dass die zusätzliche Liquidität nicht nur die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärke, sondern auch das Vertrauen in die Führungsrolle von Enapter im Bereich der Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) unterstreiche. Diese Technologie ermöglicht die kostengünstige und effiziente Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen.

Analysten von First Berlin Equity Research haben die Aktie der Enapter AG auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 2,10 Euro auf 2,30 Euro angehoben. Die Analysten bewerten die vollständige Finanzierung des Unternehmens für 2026 als ermutigendes Zeichen für zukünftiges Wachstum und eine signifikante Ergebnisverbesserung. Das Unternehmen hat einen Auftragsbestand von 45 Millionen Euro, was die Grundlage für die angestrebte operative Rentabilität bildet.

Insgesamt zeigt die Kapitalmaßnahme der Enapter AG, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine Wachstumsziele zu erreichen und eine führende Rolle im Bereich der Wasserstofftechnologie einzunehmen.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,710EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.