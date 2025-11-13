Joko Winterscheidt kehrt zurück: Neue Staffel von 'Wer stiehlt mir die Show?'
Die beliebte Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt wird in ihre elfte Staffel gehen. ProSieben hat die Produktion von sechs neuen Folgen angekündigt, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. In jeder Episode treten prominente Kandidaten an, um die Show zu gewinnen und die Moderation von Winterscheidt zu übernehmen. Zu den Teilnehmern der neuen Staffel gehören der ehemalige Tennisprofi Andrea Petković, der Kabarettist Till Reiners sowie der Musiker Nico Santos. Aktuell läuft die zehnte Staffel, in der die nächste Folge am Sonntag um 20:15 Uhr von Olli Schulz moderiert wird.
Parallel zu den Neuigkeiten aus der Fernsehwelt hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach der Veröffentlichung von Eckdaten auf "Market-Perform" belassen. Das Kursziel wurde auf 8,15 Euro festgelegt. Die vorab veröffentlichten Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, was von Analystin Annick Maas in einer aktuellen Studie als wenig überraschend bewertet wurde. Die schwache Werbelandschaft hat dazu geführt, dass der Medienkonzern seine operative Gewinnprognose (EBITDA) für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren musste.
Die Herausforderungen im Werbemarkt stellen eine erhebliche Belastung für ProSiebenSat.1 dar. Analysten sehen in der aktuellen Marktsituation wenig Spielraum für positive Überraschungen. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wird durch das Risiko einer möglichen Kapitalerhöhung verstärkt. Einige Investoren äußern Bedenken, dass eine solche Maßnahme mit einem stark reduzierten Ausgabepreis einhergehen könnte, was den Wert der bestehenden Aktien negativ beeinflussen würde.
Insgesamt steht ProSiebenSat.1 vor der Herausforderung, sowohl die Zuschauerzahlen durch erfolgreiche Formate wie "Wer stiehlt mir die Show?" zu steigern als auch die finanziellen Erwartungen der Investoren zu erfüllen. Die kommende Staffel könnte entscheidend dafür sein, das Interesse der Zuschauer aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stabilisieren. Die Entwicklungen in der Medienlandschaft und die Reaktionen der Zuschauer werden in den kommenden Monaten genau beobachtet werden müssen, um die zukünftige Richtung des Unternehmens zu bestimmen.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 4,926EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.
