Joko Winterscheidt kehrt zurück: Neue Staffel von 'Wer stiehlt mir die Show?'

Die beliebte Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt wird in ihre elfte Staffel gehen. ProSieben hat die Produktion von sechs neuen Folgen angekündigt, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. In jeder Episode treten prominente Kandidaten an, um die Show zu gewinnen und die Moderation von Winterscheidt zu übernehmen. Zu den Teilnehmern der neuen Staffel gehören der ehemalige Tennisprofi Andrea Petković, der Kabarettist Till Reiners sowie der Musiker Nico Santos. Aktuell läuft die zehnte Staffel, in der die nächste Folge am Sonntag um 20:15 Uhr von Olli Schulz moderiert wird.

Parallel zu den Neuigkeiten aus der Fernsehwelt hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach der Veröffentlichung von Eckdaten auf "Market-Perform" belassen. Das Kursziel wurde auf 8,15 Euro festgelegt. Die vorab veröffentlichten Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, was von Analystin Annick Maas in einer aktuellen Studie als wenig überraschend bewertet wurde. Die schwache Werbelandschaft hat dazu geführt, dass der Medienkonzern seine operative Gewinnprognose (EBITDA) für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren musste.