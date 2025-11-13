Stimmrechtsänderungen bei NORMA Group: Amundi und Goldman Sachs im Fokus!

Amundi S.A., mit Sitz in Paris, Frankreich, hat am 6. November 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. In der aktuellen Mitteilung wird ein Anteil von 2,98 % an Stimmrechten und 0,37 % an Instrumenten angegeben, was zu einem Gesamtanteil von 3,35 % führt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 3,13 % auswies, ist dies ein leichter Anstieg. Die Stimmrechte von Amundi sind direkt in Höhe von 949.775 Aktien (2,98 %) und über Instrumente in Höhe von 119.129 Stimmrechten (0,37 %) verteilt.

Am 11. November 2025 veröffentlichte die NORMA Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch die Transaktionen von zwei bedeutenden Investoren, Amundi S.A. und The Goldman Sachs Group, Inc., hervorgerufen wurden.

The Goldman Sachs Group, Inc., mit Sitz in Wilmington, DE, USA, hat am 31. Oktober 2025 ebenfalls die Schwelle von 3 % überschritten. In ihrer Mitteilung wird ein Gesamtanteil von 5,17 % angegeben, bestehend aus 1,06 % an direkten Stimmrechten und 4,10 % an Instrumenten. Dies stellt einen signifikanten Anstieg dar, da in der vorherigen Mitteilung kein Stimmrechtsanteil verzeichnet war. Die Stimmrechte von Goldman Sachs setzen sich aus 339.007 direkt gehaltenen Aktien (1,06 %) und 1.041.695 Stimmrechten aus verschiedenen Instrumenten (3,27 %) zusammen.

Beide Mitteilungen zeigen, dass die NORMA Group SE weiterhin im Fokus institutioneller Investoren steht, was auf ein wachsendes Interesse an der Gesellschaft hinweist. Die Stimmrechtsmitteilungen sind nicht nur für die Aktionäre von Bedeutung, sondern auch für Analysten und Marktbeobachter, die die Entwicklungen im Aktionärsstruktur und deren potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensführung und -strategie verfolgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die NORMA Group SE durch die jüngsten Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen von Amundi und Goldman Sachs eine dynamische Entwicklung in ihrer Aktionärsstruktur erlebt. Diese Veränderungen könnten zukünftige Entscheidungen und Strategien des Unternehmens beeinflussen, was für Investoren und Marktteilnehmer von großem Interesse ist.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 13,13EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.