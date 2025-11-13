Nordex sichert sich Mega-Aufträge: Windkraft-Expansion in Europa!

Die Nordex Group hat kürzlich zwei bedeutende Aufträge im Bereich Windenergie erhalten, die ihre Position auf dem europäischen Markt weiter stärken. Am 11. November 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es von SSE einen Auftrag zur Lieferung und Installation von sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Region Aragón, Spanien, erhalten hat. Die Windparks Minguez und Portalrubio werden zusammen eine installierte Leistung von 42 MW erreichen. Nordex wird zudem einen 20-jährigen Premium-Service anbieten, um die Energieerträge der Turbinen zu maximieren. Dieser Auftrag ist ein weiterer Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen Nordex und SSE, die bereits durch den bevorstehenden Betrieb des Windparks Jubera mit 64 MW gekennzeichnet ist. Die Fertigung der Turbinenkomponenten erfolgt in Spanien, was die Verpflichtung von Nordex zu hohen europäischen Lieferkettenstandards unterstreicht.

Ebenfalls am 12. November 2025 wurde ein weiterer Auftrag von DenkerWulf bekannt gegeben, einem führenden deutschen Onshore-Windparkentwickler. Nordex wird 25 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 122,7 MW in Schleswig-Holstein errichten. Die Projekte umfassen mehrere Windparks, darunter Galmsbüll Bahrenhof und Padenstedt, und die Turbinen werden auf Basis eines 20-jährigen Premium-Servicevertrags gewartet. Diese Aufträge verdeutlichen die enge Zusammenarbeit zwischen Nordex und DenkerWulf, die bereits über 500 MW Inbetriebnahmen in Deutschland realisiert haben.

Beide Aufträge sind Teil der Strategie von Nordex, ihre innovative Turbinentechnologie in Regionen mit hohem Windpotenzial zu implementieren. Die N133/4800-Turbinen sind speziell für windstarke Standorte entwickelt worden und ermöglichen eine effiziente Nutzung der lokalen Windressourcen. Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte über 57 GW Windenergieleistung in mehr als 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 7,3 Milliarden Euro. Mit über 10.400 Mitarbeitern und Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien und Brasilien, positioniert sich Nordex als ein führender Anbieter im Bereich der Onshore-Windenergie.

Diese jüngsten Aufträge sind nicht nur ein Beweis für das Vertrauen, das Kunden in Nordex setzen, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in Europa, insbesondere in den dynamischen Märkten Spaniens und Deutschlands.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 28,23EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.