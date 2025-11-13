INDUS Holding AG: Starkes Wachstum trotz wirtschaftlicher Herausforderungen!

Der Auftragseingang im Jahr 2025 übertraf den Vorjahreswert um 17,2 %, was auf eine positive Entwicklung in allen drei Segmenten der Unternehmensgruppe hinweist. Besonders hervorzuheben ist das Segment Engineering, das einen Anstieg des Auftragseingangs um 35,5 % verzeichnete, insbesondere durch langfristige Projekte im Anlagenbau. Dennoch bleibt das Segmentergebnis hinter den Vorjahreszahlen zurück. Im Segment Infrastructure stieg der Umsatz auf 453,5 Millionen Euro, während das Segment Materials Solutions im dritten Quartal ebenfalls eine positive Entwicklung zeigte, mit einem adjusted EBITA von 16,4 Millionen Euro.

Die INDUS Holding AG hat im dritten Quartal 2025 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet, trotz eines herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Der Umsatz im dritten Quartal betrug 437,4 Millionen Euro, was nur leicht unter dem Vorjahreswert von 443,1 Millionen Euro liegt. Das adjusted EBITA stieg um 10,1 % auf 48,1 Millionen Euro, was einer Marge von 11,0 % entspricht, im Vergleich zu 9,9 % im Vorjahr. Diese Ergebnisse sind das Resultat eines effektiven Kostenmanagements, das die INDUS-Gruppe in den letzten Monaten implementiert hat.

Für die ersten neun Monate des Jahres 2025 meldete INDUS einen Umsatz von 1,274 Milliarden Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Das adjusted EBITA für diesen Zeitraum betrug 104,2 Millionen Euro, was eine Marge von 8,2 % ergibt. Das Ergebnis nach Steuern stieg auf 61,9 Millionen Euro, was auch durch einen positiven Steuereffekt begünstigt wurde. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 2,46 Euro, deutlich über dem Vorjahreswert von 1,89 Euro.

Der Free Cashflow in den ersten drei Quartalen betrug 58,7 Millionen Euro, wobei im dritten Quartal ein Anstieg auf 66,6 Millionen Euro verzeichnet wurde. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2025 bei 37,4 %.

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro sowie ein adjusted EBITA zwischen 130 und 165 Millionen Euro. Die Strategie der INDUS Holding fokussiert sich auf Internationalisierung, Akquisitionen und Technologiekompetenz, mit bereits fünf Zukäufen im Jahr 2025, darunter Unternehmen in Schweden und den USA. Trotz der Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen optimistisch für die Zukunft und plant, weitere Transaktionen bis zum Jahresende abzuschließen.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,45EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.