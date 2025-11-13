Jungheinrich: Trotz Verlusten – Aktien steigen nach überraschend starkem Umsatz!

Trotz der finanziellen Rückschläge konnte Jungheinrich ein kleines Umsatzwachstum auf etwa 1,4 Milliarden Euro erzielen, was die Schätzungen der Analysten leicht übertraf. Die Hamburger bestätigten ihre Jahresziele, nachdem sie diese im Juli bereits zweimal nach unten korrigiert hatten.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im dritten Quartal 2023 wie erwartet rote Zahlen geschrieben, was auf die Kosten für die Umsetzung von Sparmaßnahmen zurückzuführen ist. Zudem belasteten die verlustreiche Veräußerung der russischen Tochtergesellschaft und ein Verlust aus dem Abgang aktivierter Entwicklungsausgaben für eine nicht fortgeführte Technologie die Bilanz. Während das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von fast 106 Millionen Euro verzeichnen konnte, fiel der EBIT im aktuellen Quartal auf knapp über 50 Millionen Euro. Analysten hatten ein geringeres Minus prognostiziert.

Die Aktien von Jungheinrich reagierten positiv auf die veröffentlichten Geschäftszahlen und erholten sich am Mittwoch um fast 10 Prozent, was den höchsten Stand seit August markierte. Die Papiere nähern sich damit wieder ihrer 200-Tage-Durchschnittslinie. Analyst Alexander Hauenstein von der DZ Bank kommentierte den Quartalsbericht mit den Worten „Q3-Test bestanden“ und erwartet aufgrund des stärkeren als gedachten Auftragseingangs leicht bessere Analystenschätzungen.

Im Jahr 2025 liegen die Jungheinrich-Aktien nun wieder gut ein Viertel im Plus, nachdem sie im Juli noch um 67 Prozent gestiegen waren, bevor eine Gewinnwarnung zu einer scharfen Kurskorrektur führte. Diese Korrektur endete Mitte Oktober, und es zeichnet sich eine Bodenbildung ab.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf „Buy“ belassen. Analyst Lucas Ferhani hebt hervor, dass sich das Unternehmen operativ gut entwickelt hat, mit einem Auftragseingang, der um 5 Prozent über der Konsensschätzung liegt, und einem Umsatz, der um 4 Prozent sowie einem operativen Ergebnis (EBIT), das um 18 Prozent über den Erwartungen liegt.

Insgesamt zeigt Jungheinrich trotz der Herausforderungen im dritten Quartal Anzeichen einer Stabilisierung und positiven Entwicklung im operativen Geschäft.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 31,69EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.