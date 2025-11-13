Scout24-Aktien im freien Fall: Analyst warnt vor KI-Risiken!

In seiner Analyse senkte Amira das Kursziel für die Scout24-Aktien drastisch auf 102 Euro, was zwar über dem aktuellen Kursniveau liegt, jedoch auch seine Kaufempfehlung zurückzog und die Aktie nun als neutral einstuft. Diese Entscheidung hat zu einem Anstieg der Verkaufsaktivitäten geführt, was den Druck auf den Aktienkurs weiter verstärkte.

Die Aktien von Scout24 haben am Mittwochmorgen einen weiteren Rückgang erlebt und fielen auf 90,40 Euro, was den tiefsten Stand seit April markiert. Der Kursverfall wurde maßgeblich durch die skeptische Einschätzung des Analysten David Amira von der Bank of America ausgelöst. Amira äußerte Bedenken hinsichtlich der Risiken, die Künstliche Intelligenz (KI) für Kleinanzeigen-Portale in der europäischen Medienbranche mit sich bringt. Er wies darauf hin, dass die Auswirkungen dieser Technologien kurzfristig schwer abzuschätzen seien und die Bewertungsmultiplikatoren des Sektors weiterhin deutlich über dem Marktdurchschnitt lägen.

Zusätzlich zu den Marktentwicklungen hat Scout24 in den letzten Tagen auch ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 80.204 Aktien. Diese Käufe wurden über verschiedene Handelsplattformen abgewickelt, wobei der gewichtete Durchschnittskurs der zurückgekauften Aktien zwischen 92,68 und 100,20 Euro lag. Seit Beginn des Rückkaufprogramms im April 2025 hat Scout24 insgesamt 658.138 Aktien zurückgekauft.

Die aktuellen Entwicklungen werfen Fragen zur zukünftigen Strategie von Scout24 auf, insbesondere im Hinblick auf die Integration von KI-Technologien und deren Einfluss auf das Geschäftsmodell. Analysten und Investoren werden die weitere Entwicklung genau beobachten, um die Auswirkungen auf die Marktposition und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu bewerten.

Insgesamt steht Scout24 vor einer herausfordernden Phase, in der sowohl externe Marktbedingungen als auch interne strategische Entscheidungen entscheidend für die zukünftige Performance der Aktie sein werden. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit KI und die Reaktion des Marktes auf die Analystenbewertungen könnten weiterhin zu Volatilität im Aktienkurs führen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 89,30EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.