Euro gewinnt an Wert: Über 1,16 Dollar – Was bedeutet das für die Märkte?

Am Dienstag hat der Euro im Devisenhandel an Wert gewonnen und überschritt zeitweise die Marke von 1,16 US-Dollar, was seit Ende Oktober nicht mehr der Fall war. Der Schlusskurs lag bei 1,1593 Dollar, während die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1575 Dollar festlegte. Der Dollar wurde somit mit 0,8639 Euro bewertet. Die Aufwertung des Euro wurde durch besser als erwartete Arbeitsmarktdaten aus den USA begünstigt, die jedoch durch den anhaltenden Shutdown der US-Regierung in den Hintergrund gedrängt wurden. In den vier Wochen bis zum 25. Oktober sank die Zahl der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft um durchschnittlich 11.250 pro Woche. Die fehlenden offiziellen Konjunkturdaten aufgrund des Shutdowns führen dazu, dass privat erhobene Daten stärker in den Fokus rücken.

Die politische Situation in den USA bleibt angespannt, obwohl der US-Senat einen Übergangshaushalt beschlossen hat, der den Shutdown möglicherweise beenden könnte. Die Zustimmung des Repräsentantenhauses und die Unterschrift von Präsident Donald Trump stehen jedoch noch aus. Dies hat die Märkte nur geringfügig beeinflusst. In Deutschland hingegen gaben die Konjunkturerwartungen laut dem ZEW-Index unerwartet nach, was auf eine sinkende Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung hinweist. ZEW-Präsident Achim Wambach äußerte, dass das Investitionsprogramm zwar einen positiven Impuls geben könnte, die strukturellen Probleme jedoch weiterhin bestehen.

Am Montag zeigte der Euro kaum Bewegung und wurde bei 1,1561 US-Dollar gehandelt. Die Märkte reagierten wenig auf die Nachrichten über den möglichen Abschluss des Shutdowns. Auch die Eurozone sah eine Verschlechterung der konjunkturellen Einschätzung, da der Sentix-Indikator im November um 2,0 Punkte auf minus 7,4 Punkte fiel, während ein Anstieg erwartet worden war.

Am Mittwoch blieb der Euro bei 1,1587 US-Dollar stabil, ohne nennenswerte Impulse durch die veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland, die eine leichte Abschwächung auf 2,3 Prozent zeigten. Der Datenkalender für den Tag war leer, was die Märkte in eine abwartende Haltung versetzte. Die kommenden Tage könnten durch wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA geprägt sein, die potenziell die Richtung des Euro beeinflussen könnten.

