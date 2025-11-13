Bike24 Holding AG: Umsatzsprung und Rekord-EBITDA – Prognose angehoben!

Die Produktsegmente zeigten ebenfalls starke Ergebnisse: Die Umsätze mit Kompletträdern stiegen um 32,5 % auf 17,8 Millionen Euro, während das PAC-Segment um 31,5 % auf 65 Millionen Euro wuchs. Die Profitabilität verbesserte sich erheblich, das bereinigte EBITDA stieg um 111,5 % auf 5,3 Millionen Euro, was einer Marge von 6,4 % entspricht, verglichen mit 4,0 % im Vorjahr. Diese positive Entwicklung ist auf das Umsatzwachstum sowie eine unterproportionale Kostenentwicklung zurückzuführen, die durch eine optimierte Personalstruktur unterstützt wurde.

Die Bike24 Holding AG hat am 12. November 2025 ihre Neunmonatszahlen veröffentlicht, die ein starkes Umsatzwachstum und eine signifikante Verbesserung der Profitabilität zeigen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 25,5 % auf 220,9 Millionen Euro, während im dritten Quartal ein Anstieg von 31,7 % auf 82,8 Millionen Euro verzeichnet wurde. Dieses Wachstum wurde sowohl im Kernmarkt DACH, der um 35,6 % zulegte, als auch in lokalisierten Märkten, wo Polen und Finnland mit einem Plus von 62,9 % besonders hervortraten, erzielt.

Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um 19,8 % auf über 1,09 Millionen, und die Anzahl der Bestellungen stieg im dritten Quartal um 33,2 % auf 584.272. Der Anteil wiederkehrender Kunden blieb mit 71,0 % stabil, während der durchschnittliche Umsatz pro Kunde um 5,8 % anstieg. Das Waren-Umsatz-Verhältnis sank auf 26 %, was die Effizienz im Working Capital Management verdeutlicht. Der freie Cashflow stieg um 50,1 % auf 8,1 Millionen Euro, und die Liquiditätssituation verbesserte sich, da der Zahlungsmittelbestand auf 17,8 Millionen Euro anstieg.

Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung hat Bike24 die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben und erwartet nun einen Umsatz zwischen 278 und 288 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 12,5 bis 13,5 Millionen Euro. Analysten von Montega AG haben ihr Kursziel für die Aktie auf 3,90 Euro angehoben und empfehlen den Kauf, da Bike24 mit starkem Wachstum, verbesserter Profitabilität und einer soliden Bilanzstruktur überzeugt. Die positive Entwicklung wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten, wobei die Zuwächse im zweistelligen Bereich erwartet werden.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 3,435EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.