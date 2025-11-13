Aumann: Starke Ergebnisse & Aktienrückkauf im herausfordernden Markt
Aumann AG zeigt nach neun Monaten 2025 trotz schwieriger Märkte beeindruckende Stabilität und strategische Weitsicht.
Foto: adobe.stock.com
- Aumann AG zeigt nach neun Monaten 2025 eine robuste Geschäftsentwicklung mit soliden Ergebnissen trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds.
- Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2025 lag bei 157,7 Mio. €, was einem Rückgang von 32,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA betrug 18,3 Mio. €, und die EBITDA-Marge stieg von 10,8 % im Vorjahr auf 11,6 %.
- Der Auftragseingang sank um 28,9 % auf 112,4 Mio. €, wobei das Segment E-mobility einen Rückgang von 39,1 % verzeichnete, während das Segment Next Automation um 35,1 % auf 29,4 Mio. € wuchs.
- Aumann erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 210 bis 230 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 10 %.
- Der Vorstand hat beschlossen, 1.428.183 eigene Aktien zum Zwecke der Kapitalherabsetzung einzuziehen, wodurch sich die Anzahl der Stückaktien auf 12.917.048 verringert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Aumann ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,930EUR das entspricht einem Minus von -0,67 % seit der Veröffentlichung.
