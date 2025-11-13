naoo AG: Umsatzsprung und strategische Fortschritte – Ein Blick auf 2025!

Trotz dieser positiven Entwicklungen musste die naoo AG ein negatives EBITDA von -1,22 Millionen CHF hinnehmen, bedingt durch außergewöhnliche Aufwendungen für Wachstum und Integrationskosten. Bereinigt um diese Aufwendungen betrug das EBITDA -0,32 Millionen CHF, was nahe am operativen Break-Even liegt. Das Nettoergebnis fiel mit -1,95 Millionen CHF ebenfalls negativ aus, belastet durch planmäßige Goodwillabschreibungen und Integrationskosten.

Die naoo AG hat am 10. November 2025 ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht, die einen signifikanten Umsatzanstieg und strategische Fortschritte zeigen. Dank der Übernahme der Kingfluencers AG, einer führenden Schweizer Influencer-Agentur, konnte der Umsatz im ersten Halbjahr auf 4,30 Millionen CHF steigen, verglichen mit nur 0,42 Millionen CHF im Vorjahr. Das Rohergebnis verbesserte sich ebenfalls stark und erreichte 1,62 Millionen CHF, was einer Rohergebnismarge von 38 % entspricht.

Die Integration von Kingfluencers hat nicht nur die Umsatzbasis erweitert, sondern auch die Marktposition der naoo AG gestärkt. Mit über 3.800 Creators und mehr als 300 Kunden hat die Gruppe ihre Reichweite und ihr Kundennetzwerk erheblich ausgebaut. Die Kombination aus Agenturkompetenz und Plattformtechnologie bietet der naoo AG eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Die naoo AG verfolgt eine klare Wachstumsstrategie, die auf drei Hauptgeschäftsbereichen basiert: Influencer Marketing, Creator-Driven Commerce und Vertical Shorts. Diese Bereiche sollen nicht nur die Profitabilität steigern, sondern auch neue Umsatzquellen erschließen. Die Agentur- und Influencer-Geschäfte bleiben dabei die ertragreichsten Einheiten, während die neuen Geschäftsfelder auf skalierbare E-Commerce-Lösungen und Kurzvideoformate setzen.

Analysten von GBC AG haben die naoo AG mit einem „Kaufen“-Rating und einem Kursziel von 28,44 EUR eingestuft. Trotz einer Anpassung der Nettoprognosen aufgrund nicht zahlungswirksamer Abschreibungen bleibt das Unternehmen optimistisch und strebt an, die Ertragskraft in den kommenden Jahren zu steigern. Die naoo AG plant, ihre Technologie- und Dateninfrastruktur weiter auszubauen, um KI-Anwendungen zu integrieren und die Marktposition weiter zu festigen.

Insgesamt zeigt die naoo AG mit ihren Halbjahreszahlen und der strategischen Ausrichtung, dass sie auf einem vielversprechenden Weg ist, sich als integrierte Media-Tech-Gruppe zu etablieren.

Die naoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,33 % und einem Kurs von 6,05EUR auf Düsseldorf (12. November 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.