Eckert & Ziegler: Starkes Wachstum im Medical-Segment!
Eckert & Ziegler SE beeindruckt im 3. Quartal 2025 mit starkem Umsatz und Gewinnwachstum, während das Segment Medical besonders hervorsticht. Trotz Herausforderungen bleibt die Jahresprognose stabil.
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
- Eckert & Ziegler SE verzeichnete im 3. Quartal 2025 einen Umsatz von 75,3 Mio. € und einen Nettogewinn von 8,5 Mio. €.
- Im 9-Monatszeitraum 2025 stieg der Umsatz um 4% auf 224,1 Mio. €, das EBIT vor Sondereinflüssen um 9% auf 50,8 Mio. €, und der Nettogewinn um 28% auf 29,9 Mio. €.
- Das Segment Medical erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 119,7 Mio. €, was einem Anstieg von 15% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Segment Isotope Products verzeichnete einen Umsatzrückgang von etwa 6% auf 104,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Jahresprognose 2025 wurde bestätigt mit einem erwarteten Umsatz von circa 320 Mio. € und einem EBIT vor Sondereinflüssen von circa 78 Mio. €.
- Eckert & Ziegler SE ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie und im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Eckert & Ziegler ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,110EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,54 %
im Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,070EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
