    Siemens Healthineers: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Unternehmenswert!

    Siemens Healthineers AG hat am 10. November 2025 eine wichtige Mitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und deren Änderungen. Im Zeitraum vom 3. bis 10. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 695.703 eigene Aktien. Dies umfasst 521.267 Aktien, die in der ersten Mitteilung vom 10. November 2025 aufgeführt sind, sowie 174.436 Aktien, die in der Abschlussmeldung des Rückkaufprogramms am selben Tag bekannt gegeben wurden.

    Die Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 46,55881 Euro pro Aktie zurückgekauft, was einem Gesamtvolumen von etwa 349,99 Millionen Euro entspricht. Der Rückkauf wurde über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt. Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms, das am 24. März 2025 begann, bis zum 10. November 2025 insgesamt 7.517.375 Aktien zurückgekauft, was etwa 0,67 % des Grundkapitals der Siemens Healthineers AG entspricht.

    Die Mitteilung hebt hervor, dass die detaillierten Transaktionsdaten auf der Unternehmenswebsite verfügbar sind, was Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Investoren und Interessierte gewährleistet. Der Vorstand der Siemens Healthineers AG hat die Verantwortung für den Inhalt der Mitteilung übernommen und betont die Bedeutung des Rückkaufprogramms für die Unternehmensstrategie.

    Das Aktienrückkaufprogramm zielt darauf ab, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren. Durch den Rückkauf eigener Aktien kann das Unternehmen das Angebot an Aktien verringern, was potenziell zu einer Erhöhung des Gewinns pro Aktie führt. Diese Maßnahme wird oft als Zeichen des Vertrauens in die eigene Geschäftsentwicklung und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens gewertet.

    Insgesamt zeigt die Mitteilung von Siemens Healthineers AG, dass das Unternehmen aktiv Maßnahmen ergreift, um seine Marktposition zu stärken und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die Beendigung des Rückkaufprogramms am 10. November 2025 markiert einen wichtigen Schritt in der Umsetzung der Unternehmensstrategie.



