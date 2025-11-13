Pentixapharm: Verlust im Q3, aber Hoffnung durch innovative Therapien!

Die Pentixapharm Holding AG, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, hat am 12. November 2025 ihre Finanzzahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. In diesem Zeitraum verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 12,7 Millionen Euro und einen Umsatz von 117.000 Euro. Die Bilanzsumme belief sich zum 30. September 2025 auf 43 Millionen Euro. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat der Vorstand die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 angepasst und rechnet nun mit einem Jahresverlust von etwa 18 Millionen Euro, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Schätzung von 23,5 Millionen Euro darstellt.

Pentixapharm ist auf die Entwicklung von Radiopharmazeutika spezialisiert und fokussiert sich auf präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst CXCR4-gerichtete PET-CT-Programme, darunter einen Phase-3-bereiten Kandidaten zur Diagnose von Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, die Behandlung von Hypertonie zu verbessern, indem sie gezielte Therapien für die zugrunde liegenden Ursachen ermöglichen. Darüber hinaus arbeitet Pentixapharm an innovativen Therapieprogrammen für hämatologische Krebserkrankungen und entwickelt eine Antikörperplattform, die auf den Immun-Checkpoint-Marker CD24 abzielt, der in vielen schwer behandelbaren Krebsarten überexprimiert wird.

Das Unternehmen hebt hervor, dass es durch den Schutz seines geistigen Eigentums an den Zielstrukturen CXCR4 und CD24 sowie durch eine zuverlässige Isotopenversorgung gut positioniert ist, um signifikante Fortschritte in der Patientenversorgung zu erzielen und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erreichen.

Am selben Tag der Veröffentlichung der Finanzzahlen wird das Management eine Telefonkonferenz mit Webcast abhalten, um die Ergebnisse detailliert zu erläutern und ein Update zur Geschäftsentwicklung zu geben. Interessierte können sich über einen bereitgestellten Registrierungslink für die Teilnahme an der Telefonkonferenz anmelden und den Live-Webcast verfolgen. Die Präsentationsfolien werden im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite veröffentlicht und eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls zur Verfügung stehen.

Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 1,515EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.