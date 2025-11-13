KSB überrascht mit Rekordzahlen: Optimismus trotz globaler Herausforderungen!

Im Pumpengeschäft verzeichnete KSB einen signifikanten Anstieg der Bestellungen, was sich positiv auf die Aktienkurse auswirkte. Die Aktie erreichte ein Rekordhoch von 980 Euro und verzeichnete seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von über 60 Prozent. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die durch eine weltweite Investitionszurückhaltung und den Wertverlust des US-Dollars geprägt sind, konnte KSB seinen Auftragseingang, Umsatz und das bereinigte EBIT im Vergleich zum Vorjahr steigern.

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im dritten Quartal 2025 trotz eines herausfordernden globalen Konjunkturumfelds positive Geschäftszahlen präsentiert. Vorstandschef Dr. Stephan Timmermann äußerte sich optimistisch und betonte, dass das Unternehmen auf einem guten Weg sei, möglicherweise 2025 bessere Ergebnisse als im Rekordjahr 2024 zu erzielen. Der Fokus liege nun darauf, den Auftragsbestand in Umsatz umzuwandeln.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stieg der Auftragseingang um 2,7 Prozent auf 2,448 Milliarden Euro, während der Umsatz um 2,8 Prozent auf 2,233 Milliarden Euro zulegte. Besonders das Pumpensegment wuchs stark, während das Armaturengeschäft in die roten Zahlen rutschte. Das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft blieb jedoch stabil, auch wenn es Einbußen im Bergbau- und Energiemarkt hinnehmen musste.

Das EBIT belief sich auf 186,3 Millionen Euro, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, jedoch bereinigt um die Kosten für die Einführung der neuen Software SAP S/4HANA, eine positive Entwicklung zeigt. Die Transformationskosten belasteten das Ergebnis, jedoch konnte KSB die EBIT-Marge auf 9,3 Prozent steigern.

Für das Gesamtjahr 2025 hält KSB an seiner Prognose fest, einen Umsatz zwischen 2,95 und 3,15 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 235 bis 265 Millionen Euro zu erzielen. Die positive Entwicklung in den ersten drei Quartalen lässt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken. Timmermann schloss mit der Zuversicht, dass KSB im vierten Quartal den Auftragsbestand erfolgreich in Umsatz umwandeln kann, was das Unternehmen auf einen weiteren Rekordkurs bringen könnte. KSB bleibt somit ein bedeutender Akteur im internationalen Markt für Pumpen und Armaturen.

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 981EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.