TAG Immobilien AG: Optimistische Prognosen und steigende Dividenden 2026!

Im Verkaufssegment in Polen wurden in den ersten neun Monaten 1.973 Wohnungen verkauft, was einem Verkaufsvolumen von 327 Millionen Euro entspricht. Die TAG erwartet im vierten Quartal 2025 einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen, da viele Wohnungsübergaben geplant sind. Der LTV (Loan-to-Value) sank im dritten Quartal 2025 auf 42,3 % und wird voraussichtlich nach dem Erwerb von 5.300 Mietwohnungen in Polen auf etwa 46,1 % steigen.

Die TAG Immobilien AG hat am 11. November 2025 ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 angehoben und erste Schätzungen für 2026 veröffentlicht. Im Neunmonatszeitraum 2025 erzielte das Unternehmen einen FFO I von 135,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft stieg um 6 % auf 188,4 Millionen Euro. In Deutschland wurde ein Mietwachstum von 2,6 % erzielt, während die Leerstandsquote auf 3,8 % sank. In Polen lag die Leerstandsquote bei 2,9 %, und das Mietwachstum betrug 3,4 %.

Die Prognosen für 2025 wurden auf einen FFO I von 174-179 Millionen Euro und einen FFO II von 235-246 Millionen Euro angehoben. Für 2026 wird ein FFO I von 187-197 Millionen Euro und ein FFO II von 279-295 Millionen Euro erwartet. Die geplante Ausschüttungsquote für 2026 beträgt 50 % des FFO I, was eine Dividendenerhöhung um etwa 30 % im Vergleich zu 2025 zur Folge haben könnte.

Die TAG Immobilien AG zeigt sich optimistisch über die Entwicklungen in ihrem deutschen und polnischen Portfolio. Claudia Hoyer, COO und Co-CEO, betont die positive Entwicklung im Vermietungs- und Verkaufssegment. Martin Thiel, Finanzvorstand und Co-CEO, hebt hervor, dass der starke Cashflow aus beiden Märkten eine Erhöhung der Dividende ermöglicht, ohne die Verschuldung zu erhöhen.

Insgesamt blickt die TAG Immobilien AG auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück, mit einem starken operativen Ergebnis und positiven Aussichten für die kommenden Jahre. Die nächste reguläre Immobilienbewertung wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 stattfinden und könnte zu einem weiteren Anstieg des EPRA NTA je Aktie führen, der zum 30. September 2025 bei 20,19 Euro lag.

