Alzchem Group AG: Stimmrechtsänderung und Abschluss des Aktienrückkaufs!

Am 12. November 2025 veröffentlichte die Alzchem Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über eine Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch Martin Vorderwülbecke, einen Mitteilungspflichtigen, verursacht wurde. Am 6. November 2025 überschritt der Anteil der Stimmrechte von Vorderwülbecke die Schwelle von 3 % und belief sich auf 2,51 % der Gesamtstimmrechte, was 254.973 Stimmrechten entspricht. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 4,99 % angegeben wurde.

Zusätzlich wurde am 10. November 2025 eine Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm der Alzchem Group AG veröffentlicht. Im Zeitraum vom 3. bis 6. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 8.845 Aktien im Rahmen des am 29. November 2024 angekündigten Rückkaufprogramms. Damit beträgt die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Programms zurückgekauften Aktien 82.450. Der Rückkauf erfolgte über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse (XETRA).