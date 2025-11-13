Alzchem Group AG: Stimmrechtsänderung und Abschluss des Aktienrückkaufs!
Am 12. November 2025 veröffentlichte die Alzchem Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über eine Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch Martin Vorderwülbecke, einen Mitteilungspflichtigen, verursacht wurde. Am 6. November 2025 überschritt der Anteil der Stimmrechte von Vorderwülbecke die Schwelle von 3 % und belief sich auf 2,51 % der Gesamtstimmrechte, was 254.973 Stimmrechten entspricht. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 4,99 % angegeben wurde.
Zusätzlich wurde am 10. November 2025 eine Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm der Alzchem Group AG veröffentlicht. Im Zeitraum vom 3. bis 6. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 8.845 Aktien im Rahmen des am 29. November 2024 angekündigten Rückkaufprogramms. Damit beträgt die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Programms zurückgekauften Aktien 82.450. Der Rückkauf erfolgte über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse (XETRA).
Die detaillierten Zahlen des Rückkaufs zeigen, dass am 5. November 2025 4.357 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 150,00 EUR und am 6. November 2025 4.488 Aktien zu einem Preis von 143,74 EUR erworben wurden. Das gesamte Volumen der Rückkäufe in diesem Zeitraum betrug 1.298.656,02 EUR. Mit dem letzten Rückkauf am 6. November 2025 wurde das dafür bereitgestellte Budget erschöpft, wodurch das Aktienrückkaufprogramm offiziell abgeschlossen wurde. Über den gesamten Zeitraum des Rückkaufs, der vom 2. Dezember 2024 bis zum 6. November 2025 lief, wurden insgesamt 82.450 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 72,77 EUR und einem aggregierten Volumen von 5.999.874,00 EUR zurückgekauft.
Die Alzchem Group AG hat die entsprechenden Informationen auch auf ihrer Website veröffentlicht, um den Anforderungen der EU-Verordnung zu entsprechen. Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen für börsennotierte Unternehmen und dienen der Transparenz gegenüber den Investoren.
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 130,6EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.